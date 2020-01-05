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05 января 2020, воскресенье, 20:25 551
Жизнь 2020-01-06T00:10:35+02:00
Українські Новини
Рождественские традиции: простой рецепт вкуснейшей праздничной кутьи

Рождественские традиции: простой рецепт вкуснейшей праздничной кутьи

Ольга Фандорина
Рождество, Рождественские традиции, кутья, Новогодние рецепты
Рождественская кутья. Фото: pinterest
Рождественская кутья. Фото: pinterest

Уже завтра православных христиан ожидает праздничный Рождественский Сочельник - со всей семьей за столом, праздничными блюдами после Рождественского поста, и главным блюдом на столе - рождественской кутьей. У каждой хорошей хозяйки обязательно найдется свой, индивидуальный рецепт кутьи, но главная ее особенность - это сладость, сытность, обилие вкусных сухофруктов, меда, мака и орехов символизирует достаток, богатство и благополучие в семье. 

По традиции рождественскую кутью едят все члены семьи, а также приносят крестным и родственникам, которые живут отдельно. Приготовление кутьи займет много времени - около трех часов. 

Рождественская кутья. Фото: pinterestРождественская кутья. Фото: pinterest

Традиционный рецепт кутьи из пшеницы:

 Ингредиенты:

  1. Пшеница - 350 г
  2. Мак - 50-100 г
  3. Мед - 2-3 ст. л .;
  4. Орехи грецкие или фундук - 100 г;
  5. Изюм - 100 г;
  6. Курага - 100 г (по желанию).

Приготовление:

Для начала нужно пшеницу помыть и замочить зерна в воде на 2-3 часа. Варится пшеница на среднем огне в течение 2,5-3 часов, чтобы она стала мягкой, но при этом сильно не разварилась. Мак залить кипятком на полчаса. Затем воду нужно слить, мак растереть до появления "макового молочка" (остатки воды от заваривания белеют). К пшенице добавляется несколько ложек меда.

Изюм и курагу залить теплой водой и дать сухофруктам немного размокнуть. Орехи следует очистить и подсушить в духовке или поджарить на сковородке, а затем измельчить. К пшенице добавляется мак, орехи и изюм. Все ингредиенты нужно перемешать и добавить по желанию немного кураги и узвар.

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