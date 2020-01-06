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06 січня 2020, понеділок, 06:05 9
Життя 2020-01-06T09:45:02+02:00
Українські Новини
Різдвяні колядки: найкрасивіші обробки українських зірок

Різдвяні колядки: найкрасивіші обробки українських зірок

Ярина Вацяк
Музика, різдвяна музика, Різдво, Тіна Кароль, Колядки

Сьогодні, 6 січня, православні християни відзначають Святвечір, а вже завтра, 7 грудня, будуть святкувати Різдво, яке неможливо уявити без традиційних українських колядок.

У деяких регіонах України ще зберігся звичай колядувати. Діти і дорослі ходять від хати до хати і співають про народження Сина Божого. Українські колядки дуже красиві, мелодійні. Українські зірки, такі, як Тіна Кароль, Тарас Чубай, Олег Скрипка та інші записали студійні версії різдвяних пісень, які звучать ще красивіше.

Українські Новини зібрали найкрасивіші авторські обробки українських пысень, щоб наповнити будинок різдвяним духом і насолодитися красивими українськими колядками.

Раніше Українські Новини склали список найяскравіших подій в Києві на різдвяні вихідні. Також писали про те, як буде працювати транспорт на Різдво.

Крім того, розповіли, як приготувати смачну святкову кутю. За традицією різдвяну кутю їдять усі члени сім'ї, а також приносять хрещеним і родичам, які живуть окремо.

Тим часом, синоптик дала прогноз погоди на Різдво.

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