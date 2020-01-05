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05 января 2020, воскресенье, 06:00 46 Карта
Жизнь 2020-01-05T06:00:02+02:00
Українські Новини
Похолодание и мокрый снег: синоптик дала прогноз на Рождество

Похолодание и мокрый снег: синоптик дала прогноз на Рождество

Валерия Драгомирова
Наталья Диденко, Январь, Зима, Мокрый снег, Дождь, Прогноз погоды, Погода
Зима. Фото: pexels
Зима. Фото: pexels

В воскресенье, 5 января, в Украине ожидается мокрый снег на западе и востоке, на юге - дождь, а на остальной территории страны облака, туман и морось. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

"В Украине будет выпадать снег на Западе и Востоке, на Юге - дождь, а на остальной территории - такое, облака, туман, морось", - пишет Диденко.

По словам синоптика, может быть сильный ветер в западных областях. Температура воздуха ожидается в течение дня 0-5 градусов тепла.

В Киеве 5 января - без существенных осадков, в пределах 2 градусов.

"С одной стороны, хорошо, что погода такая флегматичная, а с другой, уже сводит синоптические челюсти от скучной зевоты", - говорит синоптик.

Тем не менее немного похолодает 6-7 января, на Рождество. Но потом снова потеплеет.

Погода 7 января. Карта: УкргидрометцентрПогода 7 января. Карта: Укргидрометцентр


Как сообщали Українські Новини, спасатели предупреждают о желтом уровне опасности из-за сильного ветра в западных областях Украины. 

Тем временем синоптики дали прогноз погоды на всю зиму и рассказали, что украинцев ждет поздняя весна. 

Больше новостей о: Наталья Диденко Январь Зима Мокрый снег Дождь Прогноз погоды Погода

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