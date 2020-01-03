подписаться на рассылку
23.45 24.3
26.1 27.15
˟
03 января 2020, пятница, 15:59 1121
Общество 2020-01-03T16:04:21+02:00
Українські Новини
На Рождество в Киеве закроют метро и ограничат движение в центре

На Рождество в Киеве закроют метро и ограничат движение в центре

Таня Войтюк
Рождество, Праздники, Софийская площадь, Контрактовая площадь, Метро
Софийская площадь. Фото: bm.img.com.ua
Софийская площадь. Фото: bm.img.com.ua

В один из выходных в январе, на Рождество 7 января 2020 года запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и части улицы Владимирской.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В пресс-службе отметили, что во время празднования Рождества на Софийской и Контрактовой площадях запланировано Шествие звездочетов.

Кроме того, 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотока возможно кратковременное ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метрополитена "Золотые ворота". В это время все эскалаторы будут работать на подъем для избежания давки на платформе. Кроме того, возможно ограничение или закрытие на вход станций метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Независимости".

Также на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями:

  • троллейбус № 6 от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";
  • троллейбус № 16 - от вул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
  • троллейбус № 18 - от вул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Ранее Українські Новини писали о том, куда пойти в Киеве на Рождество.

Больше новостей о: Рождество Праздники Софийская площадь Контрактовая площадь Метро

Новости
Гривна на межбанке укрепилась до 23,66 UAH/USD 17:09
Адвокаты подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь подали жалобу в ГБР о фальсификации доказательств следствия 17:00
Лавина. Фото: pixabay
В Карпатах начался сезон схода лавин: карта опасных зон 16:59 Карта
С нового года в Барселону нельзя будет въехать старым бензиновым и дизельным авто 16:49
Зеленский получил 5 млн гривен от Квартала 95 16:21 Документ
больше новостей
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
Зеленский в Буковеле. Фото: instagram.com/ze_foreverr
В первый день года Зеленский катался на лыжах: в сети появились фото из Буковеля 18:53
Авиакатастрофа в Судане. Фото: twitter.com/primenewsnig
В Судане разбился самолет Ан-12: много погибших 11:25
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
больше новостей
Замгендиректора "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в 7 раз больше оклада и засекретил премию 07:03 Документ
Михаил Гаврилюк Фото: tk.media
Казак Гаврилюк построил в Карпатах большой дом возле водопада и озера 11:36
Послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках 23:21 Документ
В Украине запустили электронные трудовые книжки: как это работает 06:00 Инфографика
Пенсии, зарплаты и соцвыплаты выросли, а газ подешевел: что изменилось в Украине с Нового года 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok