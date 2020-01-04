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04 січня 2020, субота, 17:53 17
Суспільство 2020-01-04T17:54:53+02:00
Українські Новини
Порошенко заявив, що особисто перевірив ялинку біля "Roshen"

Порошенко заявив, що особисто перевірив ялинку біля "Roshen"

Валерия Драгомирова
Сейшели, Рошен, Порошенко Петро
Петро Порошенко. Скріншот/5 канал
Петро Порошенко. Скріншот/5 канал

Колишній президент України Петро Порошенко, який за словами юриста Андрія Портнова знаходиться на Сейшелах, зробив вигляд, що знаходиться в країні. Про це свідчить його пост в Twitter.

"Сподіваюся, ви вже відвідали нашу ялинку Roshen Winter Village. Якщо ні – поспішіть! Я перевірив – справжня зимова казка гарантована", - йдеться в повідомленні.

Також Порошенко опублікував відео, як навколо ялинки на ковзанах їздять люди.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко не подав жодного законопроекту і жодної поправки з початку свого депутатства.


ДБР проводить досудове розслідування в рамках 12 кримінальних проваджень, в яких фігурує колишній Президент Петро Порошенко.

Раніше Портнов заявив, що під час обшуків у прикордонників і диспетчерів аеропорту в Жулянах було знайдено докази незаконного перетину кордону екс-президентом Петром Порошенком під час його польоту на Мальдіви.

Тим часом Портнов опублікував документи, за якими Порошенко зняв у банку $340 млн в останній місяць президентства.

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