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03 января 2020, пятница, 20:21 16
Судебная власть 2020-01-03T20:30:01+02:00
Українські Новини
Порошенко уплыл на роскошной яхте за 380 тысяч долларов на Сейшелы

Порошенко уплыл на роскошной яхте за 380 тысяч долларов на Сейшелы

Таня Войтюк
Петр Порошенко, ГБР, Яхта, Индийский океан, Сейшелы, Портнов
Яхта на которой находится Порошенко. Фото:Telegram/ Portnov
Яхта на которой находится Порошенко. Фото:Telegram/ Portnov

Юрист Андрей Портнов сообщил о местонахождении бывшего Президента Петра Порошенко, допрос которого пенесли на 24 января.

О местоположении фигуранта многочисленных уголовных дел адвокат написал в своем Telegram-канале.

"Друзья, информирую, что главный государственный и военный преступник прибыл из Катара на Сейшельские острова. Чуть позже опубликую, где конкретно дислоцируется фигурант и чем занят", - заинтриговал читателей Портнов.

Позже юрист опубликовал новую запись, в которой сообщил, что проходящий по делам о мародерстве, государственной измене и отмывании преступных доходов в офшорах Порошенко находится на 60-метровой яхте KATINA. Она стоит на якоре вблизи Сейшельских островов, куда экс-президент прибыл после пересадки с рейса Киев - Доха (Катар).

Фешенебельная яхта KATINA ходит под флагом Маршалловых островов, а стоимость ее аренды в этот сезон с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю.

"Каждый из вас может в режиме онлайн наблюдать за точной широтой и долготой движения яхты, ее точными реквизитами, местами передвижения и остановками. Для этого закачайте в AppStore программу MarineTraffic и введите наименование KATINA", - написал Портнов.

Как сообщали Українські Новини, с 1 января вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности. И Порошенко, в случае неявки на допрос, может быть доставлен принудительно.

ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко. 

Больше новостей о: Петр Порошенко ГБР Яхта Индийский океан Сейшелы Портнов

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