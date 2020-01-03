Порошенко уплыл на роскошной яхте за 380 тысяч долларов на Сейшелы

Юрист Андрей Портнов сообщил о местонахождении бывшего Президента Петра Порошенко, допрос которого пенесли на 24 января.

О местоположении фигуранта многочисленных уголовных дел адвокат написал в своем Telegram-канале.

"Друзья, информирую, что главный государственный и военный преступник прибыл из Катара на Сейшельские острова. Чуть позже опубликую, где конкретно дислоцируется фигурант и чем занят", - заинтриговал читателей Портнов.

Позже юрист опубликовал новую запись, в которой сообщил, что проходящий по делам о мародерстве, государственной измене и отмывании преступных доходов в офшорах Порошенко находится на 60-метровой яхте KATINA. Она стоит на якоре вблизи Сейшельских островов, куда экс-президент прибыл после пересадки с рейса Киев - Доха (Катар).

Фешенебельная яхта KATINA ходит под флагом Маршалловых островов, а стоимость ее аренды в этот сезон с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю.

"Каждый из вас может в режиме онлайн наблюдать за точной широтой и долготой движения яхты, ее точными реквизитами, местами передвижения и остановками. Для этого закачайте в AppStore программу MarineTraffic и введите наименование KATINA", - написал Портнов.

Как сообщали Українські Новини, с 1 января вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности. И Порошенко, в случае неявки на допрос, может быть доставлен принудительно.

ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.