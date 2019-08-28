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28 августа 2019, среда, 20:39 339 Документ
Судебная власть 2019-08-28T20:39:35+03:00
Українські Новини
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства

Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства

Юрист Андрей Портнов заявил, что в период инаугурации нового Президента Владимира Зеленского, с 17-го по 21-е мая Петр Порошенко снял со счета в Международном инвестиционном банке три раза по одному миллиону долларов США.

Об этом Портнов написал в своем Telegram-канале.

"Мы обратили внимание на информацию НБУ, что в период мая-июня 2019 года средства физических лиц в принадлежащем Порошенко Международном инвестиционном банке резко уменьшились на 799,9 млн гривен. Более глубокое изучение вопроса и контакт с банковскими чиновниками привел нас к очень интересным результатам.  Оказывается, в период инаугурации нового Президента, с 17-го по 21-е мая Порошенко снял со счета в этом банке три раза по одному миллиону долларов США. Прямо физически и именно наличными", - написал он.

По данным Портнова, Порошенко в общей сложности за месяц снял 34 млн долларов США наличными.

Деньги снял первый помощник Порошенко Юрий Онищенко. Портнов опубликовал копию паспорта, по которому он от имени Порошенко снял наличные:

Также была обнародована доверенность, которую Порошенко заверил в банке для снятия наличной суммы общим весом в 340 килограмм:

Портнов также отметил, документы будут переданы в ГБР в рамках уголовных производств об отмывании фигурантом преступных доходов.

Как сообщали Українські Новини, Портнов обещал вручить повестку Шабунину под судом о Роттердаме

Ранее Портнов инициировал новое уголовное дело против Порошенко за отдых на Мальдивах по подставным документам.

 

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