Порошенко не подал ни одного законопроекта и ни одной поправки с начала своего депутатства

Бывший Президент, депутат Верховной Рады Петр Порошенко не подал за год ни одного собственного законопроекта и не внес ни одной поправки.

Об этом сообщил журналист Даниил Мокрик на своей странице в социальной сети Facebook.

"Порошенко поздравил украинский с НР, как президент, которым он уже не являются. А что он сделал за год, как нардеп, какой он есть? 0 собственных проектов законов, 2 - в составе коллектива. Монобильшинство и так принимает только свои законопроекты, говорите? Ок, тогда посмотрим поправки... 0 поправок. Без нюансов", - написал он.

Кроме того, Порошенко не подал лично ни одного запроса, только поставил 4 подпись под записями коллег из фракции.

"До этого: на сайте ВР опубликована адрес 1 (одной) приемной лидера ЕС - на ул. Электриков в Киеве. Одна приемная на всю Украину", - добавил журналист.

Как сообщали Українські Новини, Генеральная прокуратура засекретила всю информацию по уголовному производству в отношении бывшего президента Петра Порошенко, а также информацию по проекту подозрения, который был передан в Генпрокуратуру Государственным бюро расследований.

ГБР проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.