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  • Во время обыска в Жулянах найдены доказательства незаконного пересечения границы Порошенко, - Портнов
14 сентября 2019, суббота, 14:21 273
Политика 2019-09-14T14:21:51+03:00
Українські Новини
Во время обыска в Жулянах найдены доказательства незаконного пересечения границы Порошенко, - Портнов

Во время обыска в Жулянах найдены доказательства незаконного пересечения границы Порошенко, - Портнов

Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Во время обысков у пограничников и диспетчеров в аэропорту в Жулянах было найдено доказательства незаконного пересечения границы екс-президентом Петром Порошенко во время его полета на Мальдивы.

Об этом написал у себя на странице в Facebook бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов.

"Знающие люди говорят, что при позавчерашнем обыске у пограничников и диспетчеров в Жулянах найдены все доказательства незаконного пересечения Порошенко границы", - написал экс-чиновник.

В частности, по его словам, во время обысков в гараже АП нашли также поддельные автомобильные номера, на которых Порошенко якобы выезжал в аэропорт и использовал для личных нужд.

Порнов заявлил, что правоохранители отправили запрос на Мальдивы относительно паспортов, по которым Порошенко регистрировался там во время прилета.

По его мнению, нахождение всех фальсифицированных паспортов Порошенко и его семьи поможет найти также оформленные на эти паспорта "украденные у государства активы, счета и оффшоры".

"Установление всех поддельных паспортов фигуранта и его семьи поможет найти оформленные на эти документы украденные у государства активы и разыскать его новые счета и офшоры", - написал Портнов.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня, 13 сентября, экс-президент Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Ранее Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства

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