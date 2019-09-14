Во время обыска в Жулянах найдены доказательства незаконного пересечения границы Порошенко, - Портнов

Во время обысков у пограничников и диспетчеров в аэропорту в Жулянах было найдено доказательства незаконного пересечения границы екс-президентом Петром Порошенко во время его полета на Мальдивы.\r\nОб этом написал у себя на странице в Facebook бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов.\r\n"Знающие люди говорят, что при позавчерашнем обыске у пограничников и диспетчеров в Жулянах найдены все доказательства незаконного пересечения Порошенко границы", - написал экс-чиновник.\r\nВ частности, по его словам, во время обысков в гараже АП нашли также поддельные автомобильные номера, на которых Порошенко якобы выезжал в аэропорт и использовал для личных нужд.\r\nПорнов заявлил, что правоохранители отправили запрос на Мальдивы относительно паспортов, по которым Порошенко регистрировался там во время прилета.\r\nПо его мнению, нахождение всех фальсифицированных паспортов Порошенко и его семьи поможет найти также оформленные на эти паспорта "украденные у государства активы, счета и оффшоры".\r\n"Установление всех поддельных паспортов фигуранта и его семьи поможет найти оформленные на эти документы украденные у государства активы и разыскать его новые счета и офшоры", - написал Портнов.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, сегодня, 13 сентября, экс-президент Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований.\r\nРанее Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства