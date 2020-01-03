У Карпатах почався сезон сходження лавин: карта небезпечних зон

Незважаючи на те, що в Україну йде циклон Xia зі снігопадами та похолоданням, синоптик попередила про різку зміну погоди, в

Про це повідомляє прес-центр ДСНС надзвичайних ситуацій.

Лавинний сезон зберігається з 2 січня на високогір'ї східної частини Закарпатської області, в горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, а також в районі діяльності снеголавинных станцій Плай і Пожежевська.

Рятувальники попереджають про помірною сніголавинної небезпеки (2 рівень), у зв'язку з відлигою.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулий рік став найтеплішим в Україні за всю історію спостережень, в 2019 році середня температура повітря в Києві досяг 10,6 градусів, що на 2,9 градуси вище норми.

Тим часом синоптики дали прогноз погоди на всю зиму.

Нагадаємо, Київ побив температурний рекорд для листопада. А також вперше в історії температура в Києві підскочила до рекордних 15 градусів у грудні.