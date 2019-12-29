подписаться на рассылку
23.9 25
26.5 27.9
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Уходящий год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений
29 декабря 2019, воскресенье, 19:05 58
Жизнь 2019-12-29T19:20:12+02:00
Українські Новини
Уходящий год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений

Уходящий год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений

Валерия Драгомирова
2019 год, погода в Украине, Метеорологи, Погода
Фото:look.com.ua
Фото:look.com.ua

Уходящий 2019 год войдет в историю Украины как самый теплый за весь период наблюдений с 1881 года. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В 2019 году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы. Также в 2019 году побит показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градусов.

"Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно теплым, даже самым теплым за весь период наблюдений был июнь, средняя температура которого достигла 23,6 °С. Еще ни разу в декабре температура воздуха в Киеве не превышала 15 °С. Но этого году 19 декабря она достигла 15,2 °С", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, ученые добавили, что всего в течение года температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5 °С.

"С учетом значений этого года можно считать, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3 °С, что значительно больше, чем на земном шаре. Сейчас температура воздуха в Киеве стала примерно такой, какой была в конце XIX в. в Одессе, а в Одессе стала такой, как когда-то была в Бухаресте", - привели пример ученые.

Осадков выпало выпало только три четверти нормы. Это сказалось на реках, так как на большей части Европы водность рек уменьшилась.


Как сообщали Українські Новини, Киев побил температурный рекорд для ноября

А также впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре

Больше новостей о: 2019 год погода в Украине Метеорологи Погода

Новости
Здесь все, а там ничего: мужчина объяснил, почему отказался ехать в ОРДЛО в рамках обмена 19:12
Секретарь НСЖУ сомневается в конституционности органа совместного регулирования, предусмотренного законопроектом о медиа 18:46
Обмен пленными. Скриншот видео ОП
Обмен пленными состоялся, домой вернулись 76 украинцев: онлайн-трансляция 18:43 Обновляется
Путин и Меркель позитивно оценили обмен пленных на Донбассе 18:42
Обмен пленными: полный список освобожденных украинцев 18:23
больше новостей
Идут сильные снегопады и похолодание до -11: прогноз погоды в Украине на субботу 21:00 Карта
Гривна обвалилась: курс валют на новогодние выходные 05:20 Инфографика
Италия разрешила своим гражданам выращивать марихуану дома для собственных нужд 20:39
Германия отказала Украине в поддержке против российской агрессии, - Пристайко 21:10
В Белоцерковской колонии погиб осужденный, врачей подозревают в халатности 20:37
больше новостей
Германия отказала Украине в поддержке против российской агрессии, - Пристайко 21:10
Идут сильные снегопады и похолодание до -11: прогноз погоды в Украине на субботу 21:00 Карта
К зарплате военным в конце года выплатят дополнительную помощь 22:20
Во многих украинских соках состав не совпадает с данными на этикетке: перечень 20:12
Размер пенсии можно рассчитать самому: как работает пенсионный калькулятор 06:05 Инфографика
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok