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23 декабря 2019, понедельник, 18:49 409
Общество 2019-12-23T20:00:01+02:00
Українські Новини
"Осенний декабрь" снова побил в Киеве температурный рекорд

"Осенний декабрь" снова побил в Киеве температурный рекорд

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Температурный рекорд, Зима в Украине

В Киеве установлен еще один температурный рекорд за понедельник, 23  декабря. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.


По данным метеорологов, после полудня столбик термометра поднялся до 10,2 градусов тепла и повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 2015 году.

Такая температура воздуха по климатической норме соответствует максимальной температуре 25 октября.

"Учитывая температурный фон и прогноз Украинского гидрометцентра, существует большая вероятность превышения сегодня и среднесуточной температуры воздуха в Киеве, которая была установлена в 2015 году", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Украину пришли антициклон Sarena и атмосферный фронт, которые резко изменили погоду в стране и предыдущие прогнозы синоптиков.

Тем временем синоптики дали прогноз погоды на всю зиму с лютыми морозами до -23 и рекордными снегопадами.

Ранее в ноябре Киев побил очередной температурный рекорд за последние 60 лет.

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