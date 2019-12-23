"Осенний декабрь" снова побил в Киеве температурный рекорд

В Киеве установлен еще один температурный рекорд за понедельник, 23 декабря. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.



По данным метеорологов, после полудня столбик термометра поднялся до 10,2 градусов тепла и повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 2015 году.



Такая температура воздуха по климатической норме соответствует максимальной температуре 25 октября.



"Учитывая температурный фон и прогноз Украинского гидрометцентра, существует большая вероятность превышения сегодня и среднесуточной температуры воздуха в Киеве, которая была установлена в 2015 году", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Украину пришли антициклон Sarena и атмосферный фронт, которые резко изменили погоду в стране и предыдущие прогнозы синоптиков.

Тем временем синоптики дали прогноз погоды на всю зиму с лютыми морозами до -23 и рекордными снегопадами.

Ранее в ноябре Киев побил очередной температурный рекорд за последние 60 лет.