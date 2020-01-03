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03 января 2020, пятница, 06:00 3769 Карта
Жизнь 2020-01-03T07:00:02+02:00
Українські Новини
В Украину идет циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды

В Украину идет циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды

Надежда Комендантова
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Погода. Фото: freshwallpapers.net
Погода. Фото: freshwallpapers.net

В Украину идет мороз и осадки в виде снега. Однако сначала придет сухой циклон, который затем ближе к Рождеству сменится осадками и резким похолоданием. 

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"3-го января антициклон по имени Xia сделает в Украине сухую погоду и иногда даже солнечную", - написала синоптик.

По ее словам, на остальной территории Европы также будет преобладать сухая воздушная масса, только на западном побережье континента пройдут дожди, а в странах Скандинавии - преимущественно снег.

В то же время, ветер в Украине обещает быть юго-западным или западным, от небольшого до максимум умеренного.

Температура ближайшей ночью ожидается 1-6 градусов мороза, днем ​​1-5 градусов тепла.

В Киеве в пятницу будет сухо, возможно, даже солнечно.

"Было бы неплохо пройтись по воздуху и протрусить новогодние салаты", - советует Диденко.

Температура воздуха в столице ночью -2-5 градусов, днем ​​+2 + 4 градуса.

"4 января в Западе Украины появятся осадки в виде мокрого снега и дождя, 5 января осадки распространятся на большую часть территории Украины.

6-7 января, на Праздник, ожидается похолодание", - предупредила синоптик.

Напомним, ранее сообщалось, что  уходящий год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, в 2019 году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.

Тем временем синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

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