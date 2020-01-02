Т.в.о. директора ДБР Венедиктова вирішила скласти повноваження депутата Ради

Тимчасово виконуюча обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедиктова подала заяву про складення повноважень депутата Верховної Ради (фракція "Слуга народу").

Про це вона повідомила Українським Новинам.



"27 грудня мною було написано заяву про складання депутатських повноважень", - повідомила вона.



Венедиктова підкреслила, що всі вимоги закону дотримані.



Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський призначив Венедиктову т.в.о. директора ДБР, звільнивши при цьому директора Романа Трубу.

Раніше Зеленський підписав закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань (ДБР).

Згідно закону, директор ДБР Роман Труба і його заступники автоматично вважаються звільненими. Труба припустив припинення справ Порошенко, якщо на його місце призначать когось із Генпрокуратури.



Також в ЗМІ повідомляли, що Венедиктову призначать директором ДБР.



Крім того, Зеленський хоче встановити одноосібну форму правління ДБР.



Тим часом КС визнав неконституційним законопроект про право Президента призначати директорів НАБУ та ДБР.