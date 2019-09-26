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26 сентября 2019, четверг, 17:42 6
Политика 2019-09-26T17:43:02+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет установить единоличную форму правления ГБР

Зеленский хочет установить единоличную форму правления ГБР

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде установить единоличную форму правления в Государственном бюро расследований.

Об этом говорится в законопроекте №2116, который зарегистрирован в Раде 10 сентября, передают Українськi Новини.

Предлагается указать бюро в качестве правоохранительного органа, а не центрального органа исполнительной власти, и установить исключительно единоличную форму правления, не совмещая ее с коллегиальной в отдельных полномочиях.

Директор бюро, которого предлагается назначать Президенту по представлению конкурсной комиссии, будет реализовывать свои полномочия единолично, а не совместно со своими заместителями.

При этом директор сможет самостоятельно назначать по результатам открытого конкурса до 3 заместителей, которые в случае принятия проекта будут его заменять.

Предельная численность центрального аппарата и территориальных управлений ГБР будет определяться Кабинетом Министров по представлению директора бюро, который не сможет создавать более 10 управлений.

Директору предлагается решать вопрос о наложении согласно решению дисциплинарной комиссии бюро взысканий на работников.

Зеленский намерен разрешить переводить госслужащих с учетом их подготовки и компетентности на должности в Госбюро без конкурса.

В то же время законопроект запрещает принимать на службу в ГБР без проведения конкурса другим образом.

Также в законопроекте приводится список проступков, за которые дисциплинарная комиссия сможет привлекать сотрудника бюро к ответственности.

Напомним, что Зеленский хочет, чтоб НАБУ и ГБР могли прослушивать любого гражданина без санкции суда.

Зеленский хочет забрать Нацгвардию у Авакова и подчинить ее себе.

Больше новостей о: ГБР Владимир Зеленский Единоличная форма правления

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