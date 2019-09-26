Зеленский хочет установить единоличную форму правления ГБР

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде установить единоличную форму правления в Государственном бюро расследований.\r\nОб этом говорится в законопроекте №2116, который зарегистрирован в Раде 10 сентября, передают Українськi Новини.\r\nПредлагается указать бюро в качестве правоохранительного органа, а не центрального органа исполнительной власти, и установить исключительно единоличную форму правления, не совмещая ее с коллегиальной в отдельных полномочиях.\r\nДиректор бюро, которого предлагается назначать Президенту по представлению конкурсной комиссии, будет реализовывать свои полномочия единолично, а не совместно со своими заместителями.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПри этом директор сможет самостоятельно назначать по результатам открытого конкурса до 3 заместителей, которые в случае принятия проекта будут его заменять.\r\nПредельная численность центрального аппарата и территориальных управлений ГБР будет определяться Кабинетом Министров по представлению директора бюро, который не сможет создавать более 10 управлений.\r\nДиректору предлагается решать вопрос о наложении согласно решению дисциплинарной комиссии бюро взысканий на работников.\r\nЗеленский намерен разрешить переводить госслужащих с учетом их подготовки и компетентности на должности в Госбюро без конкурса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ то же время законопроект запрещает принимать на службу в ГБР без проведения конкурса другим образом.\r\nТакже в законопроекте приводится список проступков, за которые дисциплинарная комиссия сможет привлекать сотрудника бюро к ответственности.\r\nНапомним, что Зеленский хочет, чтоб НАБУ и ГБР могли прослушивать любого гражданина без санкции суда.\r\nЗеленский хочет забрать Нацгвардию у Авакова и подчинить ее себе.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n