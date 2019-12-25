Директором ГБР вместо Трубы станет "слуга народа" Ирина Венедиктова, - СМИ

Временным исполняющим обязанности Государственного Бюро расследований вместо Романа Трубы будет назначена депутат от "Слуги народа" Ирина Венедиктова.

Об этом сообщает Telegram-канала "Политика Страны" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что после вступления в силу закона о ГБР, все прежнее руководство лишилось своих полномочий и президент в течение 5 дней должен назначить и.о. директора Госбюро.

"Ирина Венедиктова присоединилась к Зе-команде еще до выборов президента. В политических кругах ее связывают с Аваковым. Хотя, по другим данным, она в последнее время старается ориентироваться напрямую на Зеленского", - сообщает Telegram-канал.



Как сообщали Українські Новини, Зеленский одобрил перезагрузку ГБР.



Кроме того, Зеленский хочет установить единоличную форму правления ГБР.



Ранее Труба предположил прекращение дел Порошенко, если на его место назначат кого-то из Генпрокуратуры.



Тем временем КС признал неконституционным законопроект о праве Президента назначать директоров НАБУ и ГБР.