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25 декабря 2019, среда, 10:11 3558
Силовые структуры 2019-12-25T11:45:02+02:00
Українські Новини
Директором ГБР вместо Трубы станет "слуга народа" Ирина Венедиктова, - СМИ

Директором ГБР вместо Трубы станет "слуга народа" Ирина Венедиктова, - СМИ

Валерия Драгомирова
Роман Труба, Назначение, Слуга народа, ГБР, Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Ирина Венедиктова. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Временным исполняющим обязанности Государственного Бюро расследований вместо Романа Трубы будет назначена депутат от "Слуги народа" Ирина Венедиктова.

Об этом сообщает Telegram-канала "Политика Страны" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что после вступления в силу закона о ГБР, все прежнее руководство лишилось своих полномочий и президент в течение 5 дней должен назначить и.о. директора Госбюро.

"Ирина Венедиктова присоединилась к Зе-команде еще до выборов президента. В политических кругах ее связывают с Аваковым. Хотя, по другим данным, она в последнее время старается ориентироваться напрямую на Зеленского", - сообщает Telegram-канал.


Как сообщали Українські Новини, Зеленский одобрил перезагрузку ГБР

Кроме того, Зеленский хочет установить единоличную форму правления ГБР.

Ранее Труба предположил прекращение дел Порошенко, если на его место назначат кого-то из Генпрокуратуры.

Тем временем КС признал неконституционным законопроект о праве Президента назначать директоров НАБУ и ГБР. 

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