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17 декабря 2019, вторник, 11:15 8
Судебная власть 2019-12-17T11:16:20+02:00
Українські Новини
КС признал неконституционным законопроект о праве Президента назначать директоров НАБУ и ГБР

КС признал неконституционным законопроект о праве Президента назначать директоров НАБУ и ГБР

Надежда Комендантова
НАБУ, ГБР, Полномочия, Конституционный суд, Директор ГБР, Законопроект, Владимир Зеленский
Конституционный суд. Фото: ccu.gov.uaто:
Конституционный суд. Фото: ccu.gov.uaто:

Конституционный Суд признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции полномочий Президента по назначению и увольнению директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

"Такое решение было принято. Это правда", - сказал он.

По его словам, решение было принято 16 декабря.

Других подробностей он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада просила Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта о закреплении в Конституции полномочий Президента по назначению и увольнению директоров НАБУ и ГБР.

Тем временем, КС признал конституционным законопроект Зеленского об отмене адвокатской монополии.

Также Зеленский хочет забрать Нацгвардию у Авакова и подчинить ее себе и чтоб НАБУ и ГБР могли прослушивать любого гражданина без санкции суда.

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