КС признал неконституционным законопроект о праве Президента назначать директоров НАБУ и ГБР

Конституционный Суд признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции полномочий Президента по назначению и увольнению директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник. "Такое решение было принято. Это правда", - сказал он. По его словам, решение было принято 16 декабря. Других подробностей он не сообщил. Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада просила Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта о закреплении в Конституции полномочий Президента по назначению и увольнению директоров НАБУ и ГБР. Тем временем, КС признал конституционным законопроект Зеленского об отмене адвокатской монополии. Также Зеленский хочет забрать Нацгвардию у Авакова и подчинить ее себе и чтоб НАБУ и ГБР могли прослушивать любого гражданина без санкции суда.