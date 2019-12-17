КС признал неконституционным законопроект о праве Президента назначать директоров НАБУ и ГБР

Конституционный Суд признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции полномочий Президента по назначению и увольнению директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

"Такое решение было принято. Это правда", - сказал он.

По его словам, решение было принято 16 декабря.

Других подробностей он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада просила Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта о закреплении в Конституции полномочий Президента по назначению и увольнению директоров НАБУ и ГБР.

Тем временем, КС признал конституционным законопроект Зеленского об отмене адвокатской монополии.

Также Зеленский хочет забрать Нацгвардию у Авакова и подчинить ее себе и чтоб НАБУ и ГБР могли прослушивать любого гражданина без санкции суда.