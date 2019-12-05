Труба допускает прекращение дел Порошенко, если на его место назначат кого-то из Генпрокуратуры

Директор Госбюро расследований Роман Труба не исключает, что дела, в которых фигурирует бывший президент Петр Порошенко будут остановлены, если исполняющим обязанности директора ГБР будет назначен представитель Генеральной прокуратуры.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.



"Большая вероятность того, что они (уголовоные производства, в которых фигурирует фамилия Порошенко) будут остановлены... Если врио будет кто-то из ГПУ", - сказал Труба.



В частности, он пояснил это тем, что около месяца на согласовании в Генпрокуратуре находится проект подозрения Порошенко по назначению членов Высшего совета правосудия.



"И до сих пор у нас нет результатов... Есть большие риски, что производства (где фигурирует Порошенко) могут расследоваться не настолько прогрессивно", - сказал Труба.



Как сообщали Українськi Новини, заместитель генпрокурора Виктор Трепак претендует на должность исполняющего обязанности директора Госбюро расследований.



Кроме того, ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении Порошенко.