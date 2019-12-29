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29 грудня 2019, неділя, 18:29 20
Суспільство 2019-12-29T18:30:34+02:00
Українські Новини
Обмін полоненими: повний список звільнених українців

Обмін полоненими: повний список звільнених українців

Валерия Драгомирова
СБУ, Донбас, Обмін полоненими, Звільнення українських військовополенених
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента

Сьогодні, 29 грудня, відбувся обмін полоненими між українською стороною та представниками ОРДЛО. В результаті обміну додому повернулися 76 українців. З них - 12 військовослужбовців і 64 цивільних. Прес-служба СБУ оприлюднила повний список тих, хто повернувся.

Як повідомляли Українські Новини, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що попередньо 29 грудня будуть звільнені 80 українських полонених в ході взаємного обміну полонених.


Сили ООС закрили пункт пропуску "Майорське" 29 грудня "з технічних причин".

Також повідомлялося, що 5 екс-беркутівців знаходяться на пункті пропуску "Майорське" для участі в обмін полоненими з Росією. Противники включення колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" в список на обмін полоненими з Росією блокували Лук'янівське СІЗО у Києві 28-29 грудня.

Крім того, вчора, 28 грудня в Івано-Франківській області Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує проведення обміну полоненими З "ДНР" і "ЛНР" у форматі "всіх на всіх" 29 грудня.

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