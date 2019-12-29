Обмін полоненими знаменує крок до мирної угоди, - директор з комунікацій Ради Європи

Директор з комунікацій Ради Європи Даніель Гольтген вважає обмін полоненими з Росією кроком до мирної угоди.

Про це він повідомив у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Україно-російський обмін полоненими знаменує крок до мирної угоди", - написав Гольтген.

Також він додав, що сьогодні обмін у форматі "всіх на всіх" між Україною і сепаратистами є гарним розвитком подій.

Як повідомляли Українські Новини, 29 грудня внаслідок обміну полоненими з Росією в Донецькій області Україна повернула 76 своїх громадян.

П'ятеро колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у розстрілі 48 активістів Євромайдану, були передані сепаратистам під час обміну полоненими з Росією в Донецькій області.

Противники включення колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" в список на обмін полоненими з Росією блокували Лук'янівське СІЗО у Києві 28-29 грудня.

В рамках обміну полоненими між Україною та Росією додому повернувся український журналіст і блогер Станіслав Асєєв.