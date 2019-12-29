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29 декабря 2019, воскресенье, 16:29 36
Общество 2019-12-29T16:45:01+02:00
Українські Новини
Украинского журналиста Асеева освободили из плена в рамках обмена, - Томиленко

Украинского журналиста Асеева освободили из плена в рамках обмена, - Томиленко

Ярина Вацяк
НСЖУ, Сергей Томиленко, обмен пленными, Станислав Асеев
Асеева и других пленных передали Украине. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko
Асеева и других пленных передали Украине. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

В рамках обмена пленными домой вернулся украинский журналист и блогер Станислав Асеев.

Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook председатель Союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"Наконец!!!!!! Украинский журналист Станислав Асеев на свободе!!!! Национальный союз журналистов Украины от июня 2017 требовал освобождения нашего коллеги из плена!!! Европейская и Международная федерация журналистов поддерживали нас в требованиях свободы для журналиста! Сегодня- день, когда наши мечты становятся реальностью. Стас, поздравляем со свободой. Поздравляем с сегодняшним днем ​​и всю команду "Радио Свобода" - Украина. Именно вы ежедневно были на передовой освобождения Станислава из плена в Донецке ", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, обмен пленными состоялся, домой вернулись 76 украинцев. Ранее появился поименный список всех 25 освобожденных.

Ранее Европейская федерация журналистов требует от "ДНР" освободить журналиста Асеева.

Тем временем в НСЖУ назвали "жестокими репрессиями" приговор журналисту Асееву в Донецке.

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