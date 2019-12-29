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29 грудня 2019, неділя, 10:16 30
Політика 2019-12-29T11:48:24+02:00
Українські Новини
Обмін полоненими пройде в "сірій зоні" на Донбасі: подробиці

Обмін полоненими пройде в "сірій зоні" на Донбасі: подробиці

Надежда Комендантова
обмен пленными, КПВВ

Великий обмін утримуваними особами, запланований на 29 грудня, між Україною і ОРДЛО має відбутися в "сірій зоні" на Донбасі.

Про це повідомляє "112 Україна".

Обмін відбудеться в "сірій зоні", люди будуть пересуватися на автобусах і потім (по закінченню обміну) будуть доставлені в Краматорськ, звідти літаком повинні будуть відправитися в аеропорт Бориспіль, повідомляє видання.

Також повідомляється, що від будівлі СІЗО в Бахмуті (Донецька область) вирушив автобус із людьми, які імовірно будуть брати участь в обміні з "ЛДНР". За інформацією журналістів три автобуси вже вирушили до місця обміну. У кожному автобусі приблизно перебувають 25 осіб.

Контрольно-пропускний пункт "Майорське" на Донбасі, де сьогодні має відбутися обмін утримуваними особами між Україною, не працює, журналістів не пускають.

За даними телеканалу, обмін повинен відбутися поблизу КПВВ "Майорське" в 11 або 12 годин. Україна повинна передати 120 осіб, в Україну повернуться 80.

Телеканал зазначає, що нікому з телеканалів і знімальних груп не вдалося потрапити в саме місце обміну, КПВВ "Майорське" закрито.

Раніше представник штабу операції Об'єднаних сил Віталій Саранцев повідомив "Громадському", що журналістів не допустять до обміну утримуваними особами в неділю.

За словами Саранцева, штабу повідомили, що фото і відеоматеріали повинен надати Офіс президента України.

Як повідомляли Українські Новини, Приморський районний суд Одеси в п'ятницю, 27 грудня, звільнив з-під варти 11 підозрюваних в скоєнні терористичних актів.

Тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими до Нового року.

Раніше також ТКГ обговорила обмін за принципом "всіх на всіх": підсумки зустрічі.

Тим часом в день обміну полоненими активісти заблокували Лук'янівське СІЗО, щоб не випустити екс-беркутівців, які внесені до списків на обмін.

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