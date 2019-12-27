В Одессе освободили и вывезли в Майорское 11 подозреваемых в терроризме - будущих участников обмена, - СМИ

Приморский районный суд Одессы в пятницу, 27 декабря, освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов. Об этом сообщает Думская со ссылкой на источник в СБУ.

По информации издания, к обмену готовят подозреваемых в совершении серии взрывов в Одессе Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву, организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями.

Всех "одесских террористов" вывезли на контрольный пункт въезда-выезда Майорское в Донецкой области, где в воскресенье, 29 декабря, состоится обмен.

"Также на днях из украинских колоний начали вывозить и осужденных любителей России. Их этапировали в Киевское СИЗО, откуда затем вывезли непосредственно на место обмена. Достоверно известно о пятерых, среди которых - Константин Калашникосообщает Думская.

Как сообщали Українські Новини, Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года.

Ранее также ТКГ обсудила обмен по принципу "всех на всех": итоги встречи.