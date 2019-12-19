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19 декабря 2019, четверг, 08:46 628
Внешняя политика 2019-12-19T11:15:02+02:00
Українські Новини
ТКГ обсудила обмен по принципу "всех на всех": итоги встречи

ТКГ обсудила обмен по принципу "всех на всех": итоги встречи

Таня Войтюк
обмен пленными, Трехсторонняя контактная группа, Минск, Вадим Пристайко , ТКГ
Министр иностранных дел Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Вадим Пристайко

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), в которую Президент Владимир Зеленский предложил ввести переселенцев с Донбасса, обсудила обмен между Украиной и Россией удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех".

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-секретаря бывшего Президента (1994-2005), представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарьи Олифер в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, украинская сторона ТКГ планировала обсудить полное прекращение огня, освобождение удерживаемых лиц, согласование 3 участков разведения сил, предоставление доступа Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) ко всему неконтролируемому участку российско-украинской границы в режиме 24/7, а также работу пункта пропуска в Золотом.

Олифер написала, что ТКГ полностью предана договоренностям о реализации режима прекращения огня.

По ее словам, стороны также приложили усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену лиц, удерживаемых в связи с конфликтом на Донбассе, до конца года.

В то же время в комментарии украинскому телеканалу "Украина24" министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что договоренности относительно обмена удерживаемыми лицами достигнуты не были.

Как сообщали Українськi Новини, лидеры стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) договорились в Париже об обмене между Украиной и Россией удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 2020 года.

Напомним, что у Кучмы заявили, что Украина выполнила обязательства перед "нормандской встречей", а боевики - нет.

Больше новостей о: обмен пленными Трехсторонняя контактная группа Минск Вадим Пристайко ТКГ

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