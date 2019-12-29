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  • Представники "ЛНР" виїхали на КПВВ "Майорське" для обміну, – росЗМІ
29 грудня 2019, неділя, 09:47 15
Політика 2019-12-29T12:04:33+02:00
Українські Новини
Представники "ЛНР" виїхали на КПВВ "Майорське" для обміну, – росЗМІ

Представники "ЛНР" виїхали на КПВВ "Майорське" для обміну, – росЗМІ

Надежда Комендантова
Обмін полоненими, РосЗМІ, ЛНР
Обмін полоненими. Фото: nv.ua
Обмін полоненими. Фото: nv.ua

Представники так званої "ЛНР" почали рух до пункту пропуску "Майорське", де на сьогодні заплановано обмін утримуваними особами у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених".

Як повідомляє російський "Інтерфакс", представник "ЛНР" в гуманітарній підгрупі Контактної групи по Донбасу Ольга Кобцева заявила: "Сьогодні, 29 грудня, ми вирушаємо на пропускний пункт "Майорск" ДНР для того, щоб провести звільнення та обмін утримуваними особами з території України чи з території республік".

Кобцева зазначила, що напередодні сторони склали остаточні списки осіб, які будуть обміняні.

При цьому, за її словами, остаточний формат обміну полоненими з українською стороною стане відомий безпосередньо в момент обміну.

Як повідомляли Українські Новини, Приморський районний суд Одеси в п'ятницю, 27 грудня, звільнив з-під варти 11 підозрюваних в скоєнні терористичних актів.

Тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими до Нового року.

Раніше також ТКГ обговорила обмін за принципом "всіх на всіх": підсумки зустрічі.

Тим часом в день обміну полоненими активісти заблокували Лук'янівське СІЗО, щоб не випустити екс-беркутівців, які внесені до списків на обмін.

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