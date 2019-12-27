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27 грудня 2019, пʼятниця, 19:09 7
Економіка 2019-12-27T19:24:16+02:00
Українські Новини
"Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 млрд доларів

"Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 млрд доларів

Ярина Вацяк
українсько-російські відносини, переговори щодо газу, Стокгольмський арбітраж, Нафтогаз, Газпром
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua
Нафтогаз. Фото: minenergo.com.ua

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" отримала від російського газового монополіста компанії "Газпром" 2,918 млрд доларів на виконання рішення Стокгольмського арбітражу.

Про це у соцмережі Facebook повідомив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

"Так, Україна отримала 2,918 млрд доларів США від "Газпрому" на виконання рішення Стокгольмського арбітражу", - написав Вітренко.

"Нафтогаз" через декілька хвилин в офіційному повідомленні підтвердив цю інформацію.

Платіж включає, як невиплачену частину компенсації за рішенням арбітражу (2,56 млрд доларів) так і відсотків, накопичених з дня оголошення арбітражного рішення 28 лютого 2018 року.

"Нафтогаз" зазначає, що продовжує переговори з "Газпромом" щодо співпраці після завершення контракту 2020 року.

"Нафтогаз" вітає визнання російською стороною необхідності виконувати рішення арбітражів 2017-2018 р. р. та її намір продовжувати транспортування газу до ЄС через територію України. Сторони продовжують переговори про умови подальшої співпраці після завершення чинного контракту 1 січня 2020", - йдеться в повідомленні НАКу.

Як повідомляли Українські Новини, за результатами тристоронніх переговорів 20 грудня в Мінську Україна, Росія і Єврокомісія досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу і врегулювання взаємних претензій.

Україна і Росія домовилися, що за новим контрактом про транзит газу на 5 років, який може бути продовжений після 2024 року, обсяг транзиту в 2020 році становитиме 65 млрд куб. м газу, а в 2021-2024 роках – 40 млрд куб. м газу.

Також сторони домовилися, що компанія "Газпром" (Росія) заплатить Національный акціонерный компанії "Нафтогаз України" близько 3 млрд доларів за рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма до кінця 2019 року.

Після цієї виплати Україна відмовиться від інших претензій до "Газпрому" щодо відшкодування коштів, пов'язаних з наданням послуг з транзиту.

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