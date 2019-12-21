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  • После выплаты "Газпромом" $3 млрд Украина откажется от других претензий по транзиту
21 декабря 2019, суббота, 00:17 43
Политика 2019-12-21T00:24:08+02:00
Українські Новини
После выплаты "Газпромом" $3 млрд Украина откажется от других претензий по транзиту

После выплаты "Газпромом" $3 млрд Украина откажется от других претензий по транзиту

Юрий Дощатов
Газовые переговоры, Транзит газа через Украину, Транзит газа

После выплаты компанией "Газпром" (Россия) около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража Украина откажется от остальных претензий к компании "Газпром" (Россия) по возмещению средств, связанных с предоставлением услуг по транзиту.

Об этом Українським Новинам сообщил источник, осведомленный о результатах трехсторонних переговоров по газовым вопросам.

По его словам, такая договоренность была достигнута в ходе переговоров, прошедших в Минске (Беларусь) 20 декабря.

"Россия выплатит 3 млрд долларов, а Украина, в свою очередь, отзовет все другие претензии", - отметил собеседник агентства.

Как сообщали Українськi Новини, трехсторонние переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза с 2020 года продолжились в пятницу, 20 декабря, в Минске (Беларусь).

По их результатам Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Во время "нормандской" встречи Президент Владимир Зеленский и Президент России Владимир Путин обсудили продолжение транзита газа через Украину и возобновление прямых поставок российского газа в Украину.

При этом Зеленский исключает заключение нового контракта по транзиту газа на один год, рассчитывая на долгосрочное соглашение.

Также по результатом двусторонних переговоров Президент отметил, что вопрос заключения нового договора на транзит газа разблокирован.

6 июля 2018 "Нефтегаз" подал иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом" и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долларов, не считая процентов.

В ноябре 2018 года Верховный суд Украины отклонил жалобу "Газпрома" по штрафу АМКУ в размере 172 млрд гривен.

В октябре 2017 года Хозяйственный суд Киева разрешил взыскать 172 млрд гривен наложенного Антимонопольным комитетом штрафа и пени, распространив взыскание на все имущество компании "Газпром".

5 октября 2016 года АМКУ обратился в суд с требованием взыскать с "Газпрома" штраф и пеню в суммарном размере около 172 млрд гривен.

22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

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