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  • Транзитный договор на 5 лет будет иметь возможность его пролонгации еще на 10 лет, - Оржель
21 декабря 2019, суббота, 13:24 300
Экономика 2019-12-21T13:24:50+02:00
Українські Новини
Транзитный договор на 5 лет будет иметь возможность его пролонгации еще на 10 лет, - Оржель

Транзитный договор на 5 лет будет иметь возможность его пролонгации еще на 10 лет, - Оржель

Анна Рудык
Транзит газа, Алексей Оржель, Транзит газа через Украину

Новый контракт на транзит российского газа через Украину в Европу будет заключен на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на брифинге, передают Українськi Новини.

"Транзит на 5 лет предусматривает возможность пролонгации на тех условиях, которые сейчас предусмотрены на первые 5 лет, еще на следующие 10 лет", - сказал он.

Министр добавил, что объемы транзита могут быть пересмотрены, либо же договор просто может быть продолжен на 10 лет.

"Минимально гарантированные объемы для транзита - это 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м газа в последующие 4 года", - сообщил он.

При этом Оржель заявил, что тариф на транзит российского газа будет увеличен.

Конкретная сумма будет рассчитана регулятором на основании европейских методологий определения тарифа, исходя из объемов транспортировки.

Как сообщали Українськi Новини, Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа. 

Кроме того, компания "Газпром" (Россия) заплатит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" около 3 млрд долларов по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма до конца 2019 года.

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