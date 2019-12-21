Транзитный договор на 5 лет будет иметь возможность его пролонгации еще на 10 лет, - Оржель

Новый контракт на транзит российского газа через Украину в Европу будет заключен на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на брифинге, передают Українськi Новини.

"Транзит на 5 лет предусматривает возможность пролонгации на тех условиях, которые сейчас предусмотрены на первые 5 лет, еще на следующие 10 лет", - сказал он.

Министр добавил, что объемы транзита могут быть пересмотрены, либо же договор просто может быть продолжен на 10 лет.

"Минимально гарантированные объемы для транзита - это 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд куб. м газа в последующие 4 года", - сообщил он.

При этом Оржель заявил, что тариф на транзит российского газа будет увеличен.

Конкретная сумма будет рассчитана регулятором на основании европейских методологий определения тарифа, исходя из объемов транспортировки.

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Как сообщали Українськi Новини, Украина и Россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021-2024 годах – по 40 млрд куб. м газа.

Кроме того, компания "Газпром" (Россия) заплатит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" около 3 млрд долларов по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма до конца 2019 года.