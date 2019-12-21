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21 декабря 2019, суббота, 00:14 28
Политика 2019-12-21T00:30:01+02:00
Українські Новини
"Газпром" заплатит "Нефтегазу" около $3 млрд до 2020

"Газпром" заплатит "Нефтегазу" около $3 млрд до 2020

Юрий Дощатов
Газовые переговоры, Транзит газа через Украину, Транзит газа
Миллер. Фото: moscow-post
Миллер. Фото: moscow-post

Компания "Газпром" (Россия) заплатит Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" около 3 млрд долларов по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма до конца 2019 года. 

Об этом Українським Новинам сообщил источник, осведомленный о результатах трехсторонних переговоров по газовым вопросам.

По его словам, такая договоренность была достигнута в ходе переговоров, прошедших в Минске (Беларусь) 20 декабря,

"Есть договоренность, что Россия заплатит почти 3 млрд долларов по решению арбитража Стокгольма, причем еще до конца текущего года", - сказал собеседник агентства.

Как сообщали Українськi Новини, трехсторонние переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза с 2020 года продолжились в пятницу, 20 декабря, в Минске (Беларусь).

По их результатам Украина, Россия и Еврокомиссия достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа и урегулированию взаимных претензий.

Во время "нормандской" встречи Президент Владимир Зеленский и Президент России Владимир Путин обсудили продолжение транзита газа через Украину и возобновление прямых поставок российского газа в Украину.

При этом Зеленский исключает заключение нового контракта по транзиту газа на один год, рассчитывая на долгосрочное соглашение.

Также по результатом двусторонних переговоров Зеленский отметил, что вопрос заключения нового договора на транзит газа разблокирован.

В конце ноября исполнительный директор группы национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Россия подтверждает обсуждение возможности выплаты компанией "Газпром" 3 млрд долларов по решениям Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма газом.

28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нефтегаза" о компенсации 4,63 млрд долларов за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже "Газпром" должен заплатить 2,82 млрд долларов в пользу НАКа.

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