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27 ноября 2019, среда, 12:41 29
Экономика 2019-11-27T12:55:53+02:00
Українські Новини
"Нефтегаз" выиграл апелляцию у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже

"Нефтегаз" выиграл апелляцию у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже

Стокгольмский арбитраж, Российский газ, Газ, Нафтогаз-Газпром, Газпром, Нефтегаз
Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" выиграл апелляцию по иску компании "Газпрома" об исполнении решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Об этом написал исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Полная победа. Мы выиграли апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража", - написал он.

При этом Витренко добавил, что другие подробности будут позже.

В свою очередь, в пресс-службе "Нефтегаза" сообщили, что была отклонена апелляция "Газпрома" на отдельное решение, вынесенное 31 мая 2017 года.

"В этом решении, между прочим, полностью отменялись требования "Газпрома" о "бери или плати", - отметили в "Нефтегазе".

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" готов рассмотреть выплату "Газпромом" 3 млрд долларов по результатам двух арбитражных производств в Стокгольмском арбитраже газом.

Оржель заявил, что "Газпром" сделал неприемлемое предложение Украине по транзиту газа. Ранее в "Нефтегазе" подтвердили предложение о продлении контракта от "Газпрома".

Российские СМИ писали, что "Газпром" отменил размещение евробондов из-за страха перед "Нефтегазом".

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