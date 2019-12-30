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30 грудня 2019, понеділок, 11:58 16
Афіша 2019-12-30T13:30:03+02:00
Українські Новини
Новорічному настрою бути: афіша кращих святкових заходів в Києві

Новорічному настрою бути: афіша кращих святкових заходів в Києві

Олена Проценко
ВДНГ, Контрактова площа, Софійська площа, новорічні вихідні, Новий рік, Новий рік-2020
Новий рік у Києві на Софійській площі. Фото: facebook.com/DronariumUkraine
Новий рік у Києві на Софійській площі. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Хоч погода і не сприяє новорічному настрою, киянам і гостям столиці не варто сумувати, адже для них підготували ряд святкових заходів, які допоможуть не нудьгувати на новорічні вихідні і зануритися в святкову атмосферу.

Крім офіційних заходів від КМДА, кияни зможуть відвідати різні концерти та театральні вистави:

30 грудня

  • театральна вистава "Winterra. Легенда Казкового краю" на ВДНГ о 14:00 і о 17:00;
  • DJ-сет на Софійській площі о 17:00;
  • концерт на Контрактовій площі.

31 грудня

  • новорічний концерт Руслани, танц-театру "Життя", Назара Сивко, Державного симфонічного оркестру "KyivFantasticOrchestra" і групи "Мандри" на Софійській площі. Початок о 21:00;
  • новорічний концерт на ВДНГ з DJ Сашком Дімовим, аніматорами, конкурсами, подарунками та атракціонами о 22:00;
  • концерт "За п'ять годин до Нового Року" в Міжнародному центрі культури і мистецтв о 19:00;
  • концерт "Головна Новорічна ніч країни 2020 "в КВЦ" Парковий" о 21:00.

"Winterra. Легенда казкового краю" на ВДНХ. Фото: zуma.vdng.uа

Новий рік 2020 на Софії. Фото: kyivmaps.comНовий рік 2020 на Софії. Фото: kyivmaps.com

1 січня

  • театральна вистава "Winterra. Легенда Казкова краю" на ВДНГ о 14:00 і о 17: 00;
  • святковий концерт на Софійській площі;
  • святковий концерт на Контрактовій площі.

Також у парку ім. Тараса Шевченка кожного дня і до 13 січня 2020 року буде відкрита ковзанка від "Raffaelo", а також до 20 січня працюватиме новорічний ярмарок "Йоль. Країна магії", до 2-го лютого на "Співочому полі" "Фестиваль гігантських китайський ліхтарів" та інші новорічно-різдвяні розваги.

Раніше Українські Новини писали про те, як створити святкову атмосферу за допомогою кращих новорічних пісень, і зібрали топ-10 найбільш зворушливих різдвяних рекламних роликів.

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