Новорічному настрою бути: афіша кращих святкових заходів в Києві

Новий рік у Києві на Софійській площі. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Новий рік у Києві на Софійській площі. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Хоч погода і не сприяє новорічному настрою, киянам і гостям столиці не варто сумувати, адже для них підготували ряд святкових заходів, які допоможуть не нудьгувати на новорічні вихідні і зануритися в святкову атмосферу.

Крім офіційних заходів від КМДА, кияни зможуть відвідати різні концерти та театральні вистави:

30 грудня

театральна вистава "Winterra. Легенда Казкового краю" на ВДНГ о 14:00 і о 17:00;

DJ-сет на Софійській площі о 17:00;

концерт на Контрактовій площі.

31 грудня

новорічний концерт Руслани, танц-театру "Життя", Назара Сивко, Державного симфонічного оркестру "KyivFantasticOrchestra" і групи "Мандри" на Софійській площі. Початок о 21:00;

новорічний концерт на ВДНГ з DJ Сашком Дімовим, аніматорами, конкурсами, подарунками та атракціонами о 22:00;

концерт "За п'ять годин до Нового Року" в Міжнародному центрі культури і мистецтв о 19:00;

концерт "Головна Новорічна ніч країни 2020 "в КВЦ" Парковий" о 21:00.

"Winterra. Легенда казкового краю" на ВДНХ. Фото: zуma.vdng.uа

Новий рік 2020 на Софії. Фото: kyivmaps.com

1 січня

театральна вистава "Winterra. Легенда Казкова краю" на ВДНГ о 14:00 і о 17: 00;

святковий концерт на Софійській площі;

святковий концерт на Контрактовій площі.

Також у парку ім. Тараса Шевченка кожного дня і до 13 січня 2020 року буде відкрита ковзанка від "Raffaelo", а також до 20 січня працюватиме новорічний ярмарок "Йоль. Країна магії", до 2-го лютого на "Співочому полі" "Фестиваль гігантських китайський ліхтарів" та інші новорічно-різдвяні розваги.

Раніше Українські Новини писали про те, як створити святкову атмосферу за допомогою кращих новорічних пісень, і зібрали топ-10 найбільш зворушливих різдвяних рекламних роликів.