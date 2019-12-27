подписаться на рассылку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Лютые морозы, штормовые снегопады и аномальное тепло: синоптики дали прогноз погоды на январь-2020
27 декабря 2019, пятница, 05:50 9492 Инфографика
Жизнь 2019-12-27T08:00:02+02:00
Українські Новини
Лютые морозы, штормовые снегопады и аномальное тепло: синоптики дали прогноз погоды на январь-2020

Лютые морозы, штормовые снегопады и аномальное тепло: синоптики дали прогноз погоды на январь-2020

Надежда Комендантова
погода в январе, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Зима-2020, Прогноз, Погода
Снег. Фото: Yurtgazetesi.com.tr
Снег. Фото: Yurtgazetesi.com.tr

После аномально теплой осени и такого же первого зимнего месяца, в январе ожидается приток теплого воздуха из Средиземного моря. Поэтому погода приготовила для украинцев теплые периоды и больше дождя, чем снега.

Как сообщает Метеопрог, американская модель CFS прогнозирует положительное отклонение температуры более чем на 2 градуса от многолетней метеорологической нормы. Поэтому январь может удивить нас высокими температурами, не исключено, что столбики термометров местами поднимутся до +10 градусов.

Вероятно, будет определенное преимущество теплых дней. Ожидается, что теплые воздушные массы будут поступать из южной Европы, а также из Атлантического океана.

Атлантика может быть очень активной в январе, поэтому возможна миграция циклонов с запада на восток. Области низкого стояния барометра принесут значительную облачность и осадки мокрого снега с дождем. В нашей части Европы возможны даже зимние штормы.

Теплые периоды могут смениться наплывами холодных воздушных масс и двузначными морозами.

В январе и феврале будут морозы, но нет никаких признаков того, что они станут рекордными для Украины.

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде до Нового года.

Тем временем, лютые морозы до -23 с рекордными снегопадами идут в Украину: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

 

Больше новостей о: погода в январе Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине Зима-2020 Прогноз Погода

В Украину идут морозы до -25 и зимние штормы: сино...
Пройдут снегопады и ударят морозы: киевлян призыва...
Сильный ветер, дожди и снег: прогноз погоды на 26 ...
Мокрый снег, дожди и сильные порывы ветра: прогноз...
Новости
Суд запретил Зеленскому лишать депутатов мандатов. Обыски в Минстеце 07:00 Новости дня
Пристайко заработал в ноябре в 6 раз больше оклада 06:00 Документ
Овощной новогодний стол-2020: сколько стоят свежие огурцы и помидоры посреди зимы 05:57
Перед выходными гривна начала падение: официальный курс валют 05:20
Борьба с игорным бизнесом: правительство открыло "горячую линию" 23:57
больше новостей
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Мне только спросить: "слуга народа" Остапенко пытался пролезть за депутатской зарплатой без очереди 19:44
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
Главы фракций Рады рассказали, какие блюда любят в столовой Верховной Рады 16:12
больше новостей
Депутаты должны получать зарплату от 70 тысяч гривен, - Арахамия 20:08
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
"Слуга народа" Устенко заявил, что аннексию Крыма спровоцировала отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко 08:45
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Государство должно дорожникам более 2,7 млрд гривен, - Национальная ассоциация дорожников Украины 09:01 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok