Куда пойти в Новый год и Рождество в Киеве: афиша мероприятий

Зимние праздники – Новый год и Рождество, славятся разнообразными фестивалями и концертами, принося в город истинное ощущение скази и волшебства. Декабрь для многих проходит с разными вызовами, и с подготовкой во всем. Однако вся суета уходит на задний план, когда впереди киевлян ожидает сезон праздников и торжетсв. Киевская городская государственная администрация огласила целый список подготовленных мероприятий в столице, сообщают Українські Новини. Фестивали и выставки Романтические праздники на катке с "Rafaello": 06.12.2019 - 13.12.2020; (парк им.Тараса Шевченко) Фестиваль гигантских китайских фонарей: 13.12.2019 - 02.02.2020; (комплекс "Спивоче поле",ул.Лаврская,41) Квест-фестиваль "Йоль": страна легенд: 14.12.2019 - 20.01.2020; (парк им.Тараса Шевченко) Культурно-художественный проект "Всеукраинская рождественская выставка":19.12.2019 - 12.01.2020 (ул.Сечевых Стрельцов, 1-5) Молодежный фестиваль спортивного и музыкального отдыха: 21.12.2019, (Центральный парк культуры и отдыха Киева (Арка Дружбы Народов) Новогодний марафон "Добрые дела для добрых людей":21-22.12.2019 Новогодний парад Borjome Parade: 21-22.12.2019 (перекресток улицы Владимирской\/ бульвар Тараса Шевченко) Открытые соревнования по легкой атлетике "Рождественские старты - 2020": 10-11.01.2020 - проспект Павла Тычины,18) Праздник Святого Николая Праздник Святого Николая для детей-сирот: 18.12 -26.12.2019 Праздничные меропрятия для школьнков: 18.12.19-27.12.2019 Торжественный марш волонтеров - помощников Святого Николая: 19.12.2019 (ул. Хрещатик, 36 - Майдан Незалежности - фуникулер-улица Петра Сагайдачного-Контрактовая площадь); Зажигание Главной новогодней елки Контрактовая площадь: 19.12.2019 Софийская площадь: 19.12.2019 Праздничные концерты Софийская площадь: 21,22,25 ,28,29,30,31 декабря 2019 года; 1,4,5, 7, 11, 12, января 2020 года Контрактовая площадь: 21,22,25,28, 29,30,31 декабря 2019 года; 1,4,5, 7,11,12,14,18,19 января 2020 года Ранее Українські Новини рассказали о вариантах декора офисной елки в год металлической крысы, а также о том, как выбрать подарок на Новый год человеку, у которого все есть.