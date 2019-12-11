Куда пойти в Новый год и Рождество в Киеве: афиша мероприятий

Зеленский предложил Путину не тратить время на доказательства, что боевиков на Донбассе нет 02:40

За коммуналку украинцы платят больше, но долги растут: что будет с тарифами в 2020 08:13 Инфографика

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