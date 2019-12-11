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11 декабря 2019, среда, 06:50 36
Общество 2019-12-11T07:45:02+02:00
Українські Новини
Куда пойти в Новый год и Рождество в Киеве: афиша мероприятий

Куда пойти в Новый год и Рождество в Киеве: афиша мероприятий

Елизавета Кесельман
Киев, Праздники, новогодние выходные, Новый год-2020, афиша новогодних мероприятий
Новый год.Фейерверк.Фото: pixabay
Новый год.Фейерверк.Фото: pixabay

Зимние праздники – Новый год и Рождество, славятся разнообразными фестивалями и концертами, принося в город истинное ощущение скази и волшебства. Декабрь для многих проходит с разными вызовами, и с подготовкой во всем. Однако вся суета уходит на задний план, когда впереди киевлян ожидает сезон праздников и торжетсв. Киевская городская государственная администрация огласила целый список подготовленных мероприятий в столице, сообщают Українські Новини.

Фестивали и выставки

  • Романтические праздники на катке с "Rafaello": 06.12.2019 - 13.12.2020; (парк им.Тараса Шевченко) 
  • Фестиваль гигантских китайских фонарей: 13.12.2019 - 02.02.2020; (комплекс "Спивоче поле",ул.Лаврская,41)
  • Квест-фестиваль "Йоль": страна легенд: 14.12.2019 - 20.01.2020; (парк им.Тараса Шевченко)
  • Культурно-художественный проект "Всеукраинская рождественская выставка":19.12.2019 - 12.01.2020 (ул.Сечевых Стрельцов, 1-5)
  • Молодежный фестиваль спортивного и музыкального отдыха: 21.12.2019, (Центральный парк культуры и отдыха Киева (Арка Дружбы Народов)
  • Новогодний марафон "Добрые дела для добрых людей":21-22.12.2019 
  • Новогодний парад Borjome Parade: 21-22.12.2019 (перекресток улицы Владимирской/ бульвар Тараса Шевченко)
  • Открытые соревнования по легкой атлетике "Рождественские старты - 2020": 10-11.01.2020 - проспект Павла Тычины,18)

Праздник Святого Николая 

  • Праздник Святого Николая для детей-сирот: 18.12 -26.12.2019 
  • Праздничные меропрятия для школьнков: 18.12.19-27.12.2019
  • Торжественный марш волонтеров - помощников Святого Николая: 19.12.2019 (ул. Хрещатик, 36 - Майдан Незалежности - фуникулер-улица Петра Сагайдачного-Контрактовая площадь);

Зажигание Главной новогодней елки

  • Контрактовая площадь: 19.12.2019 
  • Софийская площадь: 19.12.2019

Праздничные концерты

  • Софийская площадь: 21,22,25 ,28,29,30,31 декабря 2019 года; 1,4,5, 7, 11, 12, января 2020 года 
  • Контрактовая площадь: 21,22,25,28, 29,30,31 декабря 2019 года; 1,4,5, 7,11,12,14,18,19 января 2020 года 

 

Ранее Українські Новини рассказали о вариантах декора офисной елки в год металлической крысы, а также о том, как выбрать подарок на Новый год человеку, у которого все есть.

 

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