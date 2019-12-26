Зеленський звільнив закарпатського та львівського губернаторів через відсутність результатів

Президент Володимир Зеленський звільнив голів Закарпатської обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка та Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського. Про це йдеться в указах №956 і 957 від 26 грудня, передають Українські Новини. Вони звільнені згідно з поданими ними заявами. Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський вирішив звільнити голів Закарпатської обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка та Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського через відсутність результатів. Також у липні Кабмін схвалив звільнення 13 губернаторів. Раніше Зеленський представив губернатора Харківської області і зазначив нового прокурора. Крім того, Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера. А Кабмін призначив луганського, кіровоградського та чернігівського губернатора