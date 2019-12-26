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26 грудня 2019, четвер, 17:51 5
Президент 2019-12-26T18:15:01+02:00
Українські Новини
Зеленський звільнив закарпатського та львівського губернаторів через відсутність результатів

Зеленський звільнив закарпатського та львівського губернаторів через відсутність результатів

Анна Рудык
Володимир Зеленський, звільнення губернаторів
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський звільнив голів Закарпатської обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка та Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського.

Про це йдеться в указах №956 і 957 від 26 грудня, передають Українські Новини.

Вони звільнені згідно з поданими ними заявами.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський вирішив звільнити голів Закарпатської обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка та Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського через відсутність результатів.

Також у липні Кабмін схвалив звільнення 13 губернаторів.

Раніше Зеленський представив губернатора Харківської області і зазначив нового прокурора.

Крім того, Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера. А Кабмін призначив луганського, кіровоградського та чернігівського губернатора

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