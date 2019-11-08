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08 ноября 2019, пятница, 14:36 518
Президент 2019-11-08T14:46:06+02:00
Українські Новини
Зеленский представил губернатора Харьковской области и отметил нового прокурора

Зеленский представил губернатора Харьковской области и отметил нового прокурора

Харьковская ОГА, Президент Украины, Владимир Зеленский, Александр Фильчаков, Алексей Кучер
Владимир Зеленский в Харькове. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский в Харькове. Фото: president.gov.ua

6 ноября Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Харьков, где представил нового главу Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Алексея Кучера и отметил первые достижения нового прокурора Харьковской области Александра Фильчакова.

Об этом сообщил Офис Президента Украины на своей официальном странице в социальной сети Facebook.

"Хочу представить нового главу Харьковской областной государственной администрации Алексея Владимировича Кучера. Поздравляем Вас, Алексей. Пока что поздравляем, а по результатам работы – увидим", – заявил Зеленский.

При этом Зеленский отдельно отметил достижения местной прокуратуры и ее нового руководителя.

"Я знаю, что на Харьковщине говорят, что назначен нормальный серьезный прокурор. Или это не так?... Мне говорят, что нормально работает. Что-то Вас все хвалят. Подозрительно", – пошутил Зеленский, обратившись к областному прокурору Александру Фильчакову.

Отметим, что первый месяц работы нового прокурора Харьковской области Александра Фильчакова его подразделение успело провести несколько довольно резонансных задержаний. В частности, прокуратура Харьковской области организовала операцию в результате которой была задержана преступная группировка, проводившая масштабную незаконную вырубку леса.

Как отметил прокурор Харьковской области Фильчаков, 5 человек во главе с местным бизнесменов, в течение года осуществляли массовую вырубку ценных пород деревьев на территории Змиевского района Харьковской области. Весь товар в дальнейшем реализовывался в Харькове. В целом ущерб от действий злоумышленников оценивается в более чем 5 млн гривен. Все преступники задержаны, им грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, новым прокурором Харьковской области стал глава Харьковской городской прокуратуры №2 Александр Фильчаков. Соответствующее решение принял генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

При этом новый прокурор на одной из своих первых официальных встреч обозначил приоритеты ведомства: обеспечение публичной безопасности и порядка в Харьковской области, противодействие имущественным преступлениям, ювенальная преступность, борьба с коррупцией, скорость реагирования и соблюдение прав человека правоохранительными органами, а также обеспечение безопасности дорожного движения.

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