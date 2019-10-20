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20 октября 2019, воскресенье, 19:55 64
Кабмин 2019-10-20T19:55:02+03:00
Українські Новини
Кабмин назначил луганского, кировоградского и черниговского губернатора

Кабмин назначил луганского, кировоградского и черниговского губернатора

Губернаторы, Назначение губернаторов

Кабинет Министров одобрил назначение председателем Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая, Черниговской - Андрея Прокопенко, Кировоградской - Андрея Балоня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

Гайдай - бывший председатель Мукачевской районной государственной администрации.

Прокопенко - бывший депутат Черниговского областного совета от фракции "Наш край".

Балонь - бывший заместитель председатель Харьковской облгосадминистрации.

Как сообщали Українськi Новини, 9 октября Кабмин одобрил назначение председателем Одесской областной государственной администрации Максима Куцого, Тернопольской - Игоря Сопеля, Харьковской - Алексея Кучера.

Также Кабинет министров согласовал назначение Чернышова на должность главы Киевской ОГА.

Председатель Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку.

Ранее 3 заместителей председателя Львовской обладминистрации подали в отставку.

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