Кабмин назначил луганского, кировоградского и черниговского губернатора

Кабинет Министров одобрил назначение председателем Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая, Черниговской - Андрея Прокопенко, Кировоградской - Андрея Балоня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини. Гайдай - бывший председатель Мукачевской районной государственной администрации. Прокопенко - бывший депутат Черниговского областного совета от фракции "Наш край". Балонь - бывший заместитель председатель Харьковской облгосадминистрации. Как сообщали Українськi Новини, 9 октября Кабмин одобрил назначение председателем Одесской областной государственной администрации Максима Куцого, Тернопольской - Игоря Сопеля, Харьковской - Алексея Кучера. Также Кабинет министров согласовал назначение Чернышова на должность главы Киевской ОГА. Председатель Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. Ранее 3 заместителей председателя Львовской обладминистрации подали в отставку.