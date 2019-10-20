Кабмин назначил луганского, кировоградского и черниговского губернатора

Пенсионный фонд снизил показатель средней зарплаты для пенсии 06:40 Инфографика

В Украине грядет масштабная проверка субсидиантов и пенсионеров: как будет проходить верификация 08:44

Меркель и Путин поговорили о "нормандской встрече" и транзите газа через Украину 23:52

Вступил в силу закон о непрерывности работы Нацсовета по вопросам ТВ 08:15