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25 грудня 2019, середа, 05:50 5 Карта
Життя 2019-12-25T06:30:03+02:00
Українські Новини
На Україну насувається циклон і морози: прогноз погоди до Нового року

На Україну насувається циклон і морози: прогноз погоди до Нового року

Ярина Вацяк
Наталка Діденко, Циклон, Похолодання, Мороз, Сніг, погода на Новий рік, погода на тиждень, Прогноз погоди, Погода

У середу, 25 грудня, коли християни західного обряду святкують Різдво, за прогнозом погоди в Україні очікуються дощі, місцями - з мокрим снігом. Температура повітря протягом дня очікується +3..+8 градусів, на півдні +7..+12 градусів. Надалі температура повітря знизиться до мінусів і можливий сніг, який вже дістався до Карпат, після чого до Нового року знову почне теплішати.

Такий прогноз погоди на наступний тиждень опублікувала на своїй сторінці синоптик Наталка Діденко.

"З п'ятниці в Україні почне холоднішати, з 31 грудня 2019 року-1 січня 2020 року - знову теплішати. Тому в цей період треба встигнути вигуляти зимовий одяг, сфотографуватися на фоні снігу та забути в примірочній одну теплу рукавичку. З 27-28 грудня, у п`ятницю-суботу, у більшості областей України температура повітря знизиться до 3 градусів тепла - 4 градусів морозу", - написала вона.

Водночас, 27 грудня, зі зниженням температури дощ перейде у сніг та мокрий сніг. На дорогах снігова каша, ожеледиця та подекуди налипання мокрого снігу.

На сході України опади прогнозуються в кінці тижня.

25 грудня у Києві пройде дощ, вдень буде близько +7 градусів, а з 27 грудня очікується сніг.

"27-28 грудня готуйтеся ловити сніжинки на носа та тепліше одягайтеся. Хто вже звик до комарів та мух, відпустіть їх у вирій. Тепер - вся увага на безпеку на дорогах й тротуарах і вибір хороших подарунків", - написала Діденко

Прогноз погоди: Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди: Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, на деяких дорогах України вже обмежили рух транспорту.

У середу, 18 грудня, стовпчик термометра піднявся до 15,2 градусів, що на 3,7 градусів вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого в 1989 році.

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