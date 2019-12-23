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23 декабря 2019, понедельник, 19:25 100
Общество 2019-12-23T19:25:52+02:00
Українські Новини
На западе Украины в двух областях из-за непогоды ограничат движение

На западе Украины в двух областях из-за непогоды ограничат движение

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Непогода, Непогода в Украине, Ограничение движения

Во Львовской и Ивано-Франковской областях движение на дорогах ограничат из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в понедельник, 23 декабря.

Во Львовской области планируется ограничение движения грузовых транспортных средств сегодня, 23 декабря, с 20:00 по 9:00 24 декабря на автодорогах:

  • М-06 Киев-Чоп (на участке м. Стрый - предел с Закарпатской обл.);
  • Н-13 Львов-Самбор-Ужгород (на участке м. Старый Самбор - предел с Закарпатской обл.);
  • Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов (на участке с. Давидов - предел с ИВАНО-ФРАНКОВСК обл.);
  • Т-1402 Сходница-Песочная (на участке м. Сходница - м. Дрогобыч).

В Ивано-Франковской области ограничат движение грузовиков с 2:00 24 декабря на участках в горных перевалах:

  • Н-09 Мукачево-Львов (Яблунецкий перевал);
  • Р-21 Долина-Хуст (Вишкивский перевал);
  • Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (Буковецкий и Кривопильский перевалы).

Как сообщали Українські Новини, для части Украины объявили штормовое предупреждение из-за метелей и шквального ветра. Кроме этого синоптики дали прогноз погоды на всю зиму. 

Тем временем, впервые в истории температура в Киеве подскочила до рекордных 15 градусов в декабре. 

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