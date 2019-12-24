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24 декабря 2019, вторник, 10:21 84
Общество 2019-12-24T10:45:01+02:00
Українські Новини
Карпаты засыпает снегом, а часть Украины зальет дождями: спасатели предупредили об ухудшении погоды

Карпаты засыпает снегом, а часть Украины зальет дождями: спасатели предупредили об ухудшении погоды

Ярина Вацяк
Прогноз, Штормовое предупреждение, Ухудшение погоды, погода в Карпатах, Снег, Метель, Погода
Гора Пип Иван. Фото: Черногорского поисково-спасательного поста
Гора Пип Иван. Фото: Черногорского поисково-спасательного поста

В западных областях Украины и Карпатах из-за ухудшения погодных условий сегодня, 24 декабря, объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, во вторник утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман, видимость 200-500 м. На некоторых дорогах Украины уже ограничили движение транспорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 24 декабря на крайнем западе страны значительный дождь, в Карпатах значений мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель", - говорится в нем.

По прогнозу погоды, в течение 24 мая в западных областях значительные дожди; в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с.

Кроме того, в Карпатах ожидается существенное осложнение погодных условий: метель, сильный мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица, налипание мокрого снега.

Веб-камеры snig.info свидетельствуют о том, что часть Карпат уже начало закидывать снегом.

Ухудшение погоды может привести к нарушению и местами прекращения движения транспорта на дорогах Карпатского региона.

Как сообщают спасатели Черногорского поисково-спасательного поста, по состоянию на 08:00 24 декабря на г. Поп Иван Черногорский облачно. Ветер западный 2-3 м / с. Температура воздуха -4 ° С.

Как сообщали Українські Новини, циклон Ailton принес в большинство областей Украины влагу и сильные дожди. Температура в Украине начинает постепенно понижаться. 

Кроме того, спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках Закарпатья. 

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