Карпаты засыпает снегом, а часть Украины зальет дождями: спасатели предупредили об ухудшении погоды

В западных областях Украины и Карпатах из-за ухудшения погодных условий сегодня, 24 декабря, объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, во вторник утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман, видимость 200-500 м. На некоторых дорогах Украины уже ограничили движение транспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "По прогнозам Укргидрометцентра, 24 декабря на крайнем западе страны значительный дождь, в Карпатах значений мокрый снег, порывы ветра 15-20 м\/с, метель", - говорится в нем. По прогнозу погоды, в течение 24 мая в западных областях значительные дожди; в Карпатах порывы ветра 15-20 м\/с, на высокогорье 25-28 м\/с. Кроме того, в Карпатах ожидается существенное осложнение погодных условий: метель, сильный мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица, налипание мокрого снега. Веб-камеры snig.info свидетельствуют о том, что часть Карпат уже начало закидывать снегом. Ухудшение погоды может привести к нарушению и местами прекращения движения транспорта на дорогах Карпатского региона. Как сообщают спасатели Черногорского поисково-спасательного поста, по состоянию на 08:00 24 декабря на г. Поп Иван Черногорский облачно. Ветер западный 2-3 м \/ с. Температура воздуха -4 ° С. Как сообщали Українські Новини, циклон Ailton принес в большинство областей Украины влагу и сильные дожди. Температура в Украине начинает постепенно понижаться. Кроме того, спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках Закарпатья.