Гримчаку продовжили арешт і знизили суму застави до 2 млн гривень: дружина почала збір грошей

Вищий антикорупційний суд продовжив арешт колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку, проте знизив заставу з 6 млн гривень до 2 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду передаю Українські Новини.

19 грудня суддя Вищого антикорупційного суду залишив запобіжний захід екс-заступнику міністра у вигляді утримання під вартою без змін.

При цьому, суддя частково задовольнив клопотання сторони захисту, зменшивши розмір застави з 5 999 283 гривень до 1 999 761 гривень.

Засідання проходило у форматі відеоконференції, оскільки підозрюваний знаходиться в Чернігівському слідчому ізоляторі.



Як повідомила адвокат Гримчака Тетяна Матяш Українським Новинам, дружина Гримчака збирає гроші.

"Дружина збирає гроші, але це не швидка процедура", - сказала адвокат.



За її словами, для того,щоб внести заставу за чоловіка самостійно, дружині потрібно продати будинок, однак Гримчак категорично проти цього, оскільки діти залишаться просто на вулиці.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні правоохоронці затримали заступника міністра МВОТ Гримчака за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн.

16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту на 2 місяці та призначив заставу в 6 млн гривень.

8 жовтня суд продовжив арешт із заставою до 14 листопада.



Пізніше Генпрокуратура зняла з Гримчака підозру в шахрайстві і оголосила йому про підозру у зловживанні впливом.