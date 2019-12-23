підписатися на розсилку
23.1 23.4
25.45 26
˟
23 грудня 2019, понеділок, 12:54 9
Силові структури 2019-12-23T13:15:02+02:00
Українські Новини
Гримчаку продовжили арешт і знизили суму застави до 2 млн гривень: дружина почала збір грошей

Гримчаку продовжили арешт і знизили суму застави до 2 млн гривень: дружина почала збір грошей

Валерия Драгомирова
Вищий антикорупційний суд, Арешт, застава, Юрій Гримчак
Юрій Гримчак
Юрій Гримчак

Вищий антикорупційний суд продовжив арешт колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку, проте знизив заставу з 6 млн гривень до 2 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду передаю Українські Новини.

19 грудня суддя Вищого антикорупційного суду залишив запобіжний захід екс-заступнику міністра у вигляді утримання під вартою без змін.

При цьому, суддя частково задовольнив клопотання сторони захисту, зменшивши розмір застави з 5 999 283 гривень до 1 999 761 гривень.

Засідання проходило у форматі відеоконференції, оскільки підозрюваний знаходиться в Чернігівському слідчому ізоляторі.


Як повідомила адвокат Гримчака Тетяна Матяш Українським Новинам, дружина Гримчака збирає гроші.

"Дружина збирає гроші, але це не швидка процедура", - сказала адвокат.

За її словами, для того,щоб внести заставу за чоловіка самостійно, дружині потрібно продати будинок, однак Гримчак категорично проти цього, оскільки діти залишаться просто на вулиці.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні правоохоронці затримали заступника міністра МВОТ Гримчака за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн.

16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту на 2 місяці та призначив заставу в 6 млн гривень.

8 жовтня суд продовжив арешт із заставою до 14 листопада.

Пізніше Генпрокуратура зняла з Гримчака підозру в шахрайстві і оголосила йому про підозру у зловживанні впливом.

Більше новин про: Вищий антикорупційний суд Арешт застава Юрій Гримчак

Архів
Новини
"Наш край" здобув перемогу на выборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – прес-служба 13:39
Голова Інституту нацпам'яті вважає протидію російської гібридної агресії пріоритетом роботи інституту 13:34
"Наш край" переміг у Миколаївській області на виборах в ОТГ, обігнавши "Слугу народу" 13:15
Обшуки в "5 елементі": у клубі заявили про масштабні провокації через політичні мотиви 13:00
Офіційна гривня продовжує зміцнюватися 12:57
більше новин
На україно-польському кордоні в черзі застрягли 1 500 автомобілів 12:20
Відеокамери в спортклубі
У спортклубі Порошенка "5 елемент" знайшли приховані відеокамери в роздягальнях 14:30
"Наш край" здобув перемогу на выборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – прес-служба 13:39
Тримав у страху ціле місто: ЗМІ розповіли про "кінець епохи" відомого афериста в Рівному 16:18
Протокол про транзит газу не містить домовленостей про прямі постачання російського газу, - Оржель 14:04
більше новин
Диспетчери "Укренерго" примусово знизили генерацію АЕС на 400 МВт в неділю через низьке споживання електроенергії, - Герус 15:14
Відеокамери в спортклубі
У спортклубі Порошенка "5 елемент" знайшли приховані відеокамери в роздягальнях 14:30
Ялинка Вінниці. Фото: Вежа
Новорічна подорож барвистими ялинками України 23:28
Олександр Кабанов. Фото: TK Media
Депутат від "Слуги народу" два тижні вибирав Jaguar за 63 тис. доларів в залі Ради 18:42
На спортклуб Порошенка збираються подати в суд за зйомку голих жінок, дітей і Зеленського 15:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok