Гримчаку продовжили арешт і знизили суму застави до 2 млн гривень: дружина почала збір грошей

Вищий антикорупційний суд продовжив арешт колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку, проте знизив заставу з 6 млн гривень до 2 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду передаю Українські Новини. 19 грудня суддя Вищого антикорупційного суду залишив запобіжний захід екс-заступнику міністра у вигляді утримання під вартою без змін. При цьому, суддя частково задовольнив клопотання сторони захисту, зменшивши розмір застави з 5 999 283 гривень до 1 999 761 гривень. Засідання проходило у форматі відеоконференції, оскільки підозрюваний знаходиться в Чернігівському слідчому ізоляторі.Як повідомила адвокат Гримчака Тетяна Матяш Українським Новинам, дружина Гримчака збирає гроші. "Дружина збирає гроші, але це не швидка процедура", - сказала адвокат.За її словами, для того,щоб внести заставу за чоловіка самостійно, дружині потрібно продати будинок, однак Гримчак категорично проти цього, оскільки діти залишаться просто на вулиці. Як повідомляли Українські Новини, у серпні правоохоронці затримали заступника міністра МВОТ Гримчака за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн. 16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту на 2 місяці та призначив заставу в 6 млн гривень. 8 жовтня суд продовжив арешт із заставою до 14 листопада.Пізніше Генпрокуратура зняла з Гримчака підозру в шахрайстві і оголосила йому про підозру у зловживанні впливом.