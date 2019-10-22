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22 октября 2019, вторник, 11:39 93
Силовые структуры 2019-10-22T11:40:02+03:00
Українські Новини
ГПУ переквалифицировала дело Грымчака

ГПУ переквалифицировала дело Грымчака

Грымчак, Задержание Грымчака
Юрий Грымчак. Фото: Українське фото
Юрий Грымчак. Фото: Українське фото

Генеральная прокуратура сняла с бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием.

Об этом Українським Новинам сообщил его адвокат Дмитрий Мельник.

"На прошлой недели ему переквалифицировали подозрение, теперь вменяют ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса", - сообщил он.

Адвокат отметил, что 21 октября Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу на продление ареста Грымчака, но перенес заседание на 12 ноября.

При этом срок ареста и срок досудебного расследования заканчиваются 14 ноября.

Защитник отметил, что Грымчак остается под стражей, так как залог 6 млн гривен за него не внесен.

Он также заявил, что после переквалификации подозрения дело экс-замминистра МВОТ должно быть передано в Национальное антикоррупционное бюро за подследственностью и должно соответственно рассматриваться в Высшем антикоррупционном суде.

Как сообщали Українськi Новини, 16 августа Деснянский районный суд Чернигова взял Грымчака под стражу на 2 месяца и назначил залог в 6 млн гривен.

8 октября суд продлил арест с залогом до 14 ноября.

Грымчак был задержан в Киеве правоохранителями по подозрению в попытке мошеннического завладения 1,1 млн долларов.

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