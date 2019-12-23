Долар обвалився в понеділок: офіційний курс валют від НБУ

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 21 грудня на 3,04 коп. до 23,3519 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,87 коп. до 23,0519 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.



Середній курс купівлі євро знизився на 5,00 коп. до 25,4789 UAH/EUR, курс продажу знизився на 4,42% до 25,9503 UAH/EUR.



Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 23,0519 23,3519 25,4789 25,9503 3,35 3,78 Максимальний 23,1500 23,5500 25,6500 26,3000 3,65 4,00 Мінімальний 22,7500 23,2200 25,0000 25,7500 2,30 3,65

Як повідомляли Українські Новини, Милованов дав прогноз курсу валют на наступний рік.



Також, за прогнозами аналітиків, долара по 30 в найближчий рік не буде.



Крім того, аналітик прокоментував ситуацію на валютному ринку.



Тим часом, з початку 2019 року в Україні курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти, знизившись на 12,11% і продовжуючи утримуватися в цих значеннях.