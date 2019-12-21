Новорічна подорож по барвистим ялинкам України

Напередодні Нового року кожен прекрасне місто України прикрасили яскравими новорічними гірляндами, теплими, метушливими і пахнуть глінтвейном і шашликами ярмарками з святковими дерев'яними будиночками, вітрини магазинів сяють різдвяними прикрасами. А найголовніші символи - ялинки, красуються на головних площах міст і кожен день подивитися на них приходять і приїжджають десятки людей. Традиційно українські ялинки запалять 19 грудня, у День святого Миколая - наприклад, у Києві на Софійській площі вже традиційно запалили головну ялинку України. Українські Новини для святкового настрою зібрали фоторепортаж з новорічними ялинками зі всієї країни. [gallery-6089] Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в Києві пройшов святковий і барвистий парад помічників святого Миколая. Раніше було опубліковано святкове відео, як Київ повним ходом готується зустрічати Новий рік. Також Українські Новини писали, куди піти в Новий рік і Різдво в Києві: афіша заходів.