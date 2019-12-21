Новорічна подорож по барвистим ялинкам України

Напередодні Нового року кожен прекрасне місто України прикрасили яскравими новорічними гірляндами, теплими, метушливими і пахнуть глінтвейном і шашликами ярмарками з святковими дерев'яними будиночками, вітрини магазинів сяють різдвяними прикрасами.

А найголовніші символи - ялинки, красуються на головних площах міст і кожен день подивитися на них приходять і приїжджають десятки людей. Традиційно українські ялинки запалять 19 грудня, у День святого Миколая - наприклад, у Києві на Софійській площі вже традиційно запалили головну ялинку України.

Українські Новини для святкового настрою зібрали фоторепортаж з новорічними ялинками зі всієї країни.