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21 грудня 2019, субота, 23:27 10
Суспільство 2019-12-22T00:30:01+02:00
Українські Новини
Новорічна подорож по барвистим ялинкам України

Новорічна подорож по барвистим ялинкам України

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Новий рік, Новорічні ялинки, новорічна ялинка

Напередодні Нового року кожен прекрасне місто України прикрасили яскравими новорічними гірляндами, теплими, метушливими і пахнуть глінтвейном і шашликами ярмарками з святковими дерев'яними будиночками, вітрини магазинів сяють різдвяними прикрасами.

А найголовніші символи - ялинки, красуються на головних площах міст і кожен день подивитися на них приходять і приїжджають десятки людей. Традиційно українські ялинки запалять 19 грудня, у День святого Миколая - наприклад, у Києві на Софійській площі вже традиційно запалили головну ялинку України.

Українські Новини для святкового настрою зібрали фоторепортаж з новорічними ялинками зі всієї країни.

Елка в Ивано-Франковске. Фото: mi100.info
Елка в Харькове. Фото: city.kharkiv.com.ua
Елка в Полтаве. Фото: balkovoy
Елка в Чернигове. Фото: Игорь Стародубец
Елочка в Кропивницком. Фото: Точка Доступа
Елка в Житомире. Фото: zt-rada.gov.ua
Елка в Черновцах. Фото: media.pogliad.ua
Елка Тернополя. Фото: ternopoliany.te.ua
Елка Тернополя. Фото: ternopoliany.te.ua
Елка Коломыи. Фото: www.ntktv.ua
Елка Винницы. Фото: Вежа
Елка Винницы. Фото: Вежа
Елка Черкасс
Елка Херсона. Фото: Громадське Херсон
Елка Ужгорода. Фото: mukachevo.net
Елка Северодонецка. Фото: sed-rada.gov.ua
Елка Ровно. Фото: radiotrek.rv.ua
Елка Одессы. Фото: Думская
Елка Мукачево. Фото: mukachevo.net
Елка Николаева
Елка Мариуполя
Елка Львова. Фото: Львовский горсовет
Луцк, елка
Луцк, елка
Ивано-Франковск, елка
Новый год в Киеве на Софийской площади. Фото: facebook.com/DronariumUkraine

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в Києві пройшов святковий і барвистий парад помічників святого Миколая.

Раніше було опубліковано святкове відео, як Київ повним ходом готується зустрічати Новий рік.

Також Українські Новини писали, куди піти в Новий рік і Різдво в Києві: афіша заходів.

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