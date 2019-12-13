Видео дня: Киев полным ходом готовится встречать Новый год

В сети опубликовали видео, как столица Украины готовится встречать Новый год и рождественские праздники. Видео опубликовано на сайте Киевской городской администрации (КГГА).

Так, сообщается, что главную елку страны уже установили - традиционно на Софийской площади. На нее уже повесили гирлянды и заканчивают украшатью

Кроме того, на площади скоро появятся "Четыре королевства" из сказки о Щелкунчике. А праздничный украинский городок активно возводят на Контрактовой площади.

Также известно, что новогодние ярмарки начнутся с 14 декабря. А 19-го декабря, в день Святого Николая, в 19:00 торжественно будут зажжены огни на главной елке.

Всего на новогодние праздники состоятся шесть концертных программ на Софийской и Контрактовой площадях.

Как сообщали Українські Новини, новогодний каток возле Офиса Президента на улице Банковой в Киеве устанавливает Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" по согласию с Государственным управлением делами (ГУД) за 1,5 млн гривен, при этом для граждан посещение будет бесплатным, но аренда коньков не предусмотрена.

Также Українські Новини писали, куда пойти в Новый год и Рождество в Киеве: афиша мероприятий.