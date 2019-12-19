В Киеве прошел праздничный и красочный парад помощников святого Николая

ВКиеве прошел парад помощников Святого Николая - праздничное шествие началось в 16:30 возле здания Киеврады на Крещатике, 36. Одетые в новогодние костюмы волонтеры сети Центров социальных служб для семьи, детей и молодежи Киева, а также лидеры детских и молодежных общественных организаций с подарками и сладостями пошли на Михайловскую площадь, приветствуя киевлян и гостей столицы с днем Святого Николая, передают Українські Новини.

Во время парада волонтеры дарили каждому желающему частичку Света Мира из Вифлеема.

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