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19 декабря 2019, четверг, 20:06 757
Общество 2019-12-19T20:25:27+02:00
Українські Новини
Видео дня: Киев зажег новогоднюю елку на Софийской площади

Видео дня: Киев зажег новогоднюю елку на Софийской площади

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Главная елка Украины, Видео дня, Елка, Софийская площадь

Сегодня, 19 декабря, в День святого Николая, в Киеве на Софийской площади уже традиционно зажгли главную елку Украины. Открытие и зажжение новогодней елки сопровождалось праздничными фейерверками, а посмотреть на праздник пришли тысячи людей. Полную программу празднования можно посмотреть по ссылке.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Зажжение елки произошло после торжественного выступления мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Мэр, взяв на руки одну из маленьких девочек на сцене, поздравил украинцев с Днем святого Николая и призвал помнить о тех, кто защищает страну.

В 2019 году новогодняя елка достигает 30 м, ее вес - около 100 тонн.

Стоимость игрушек и иллюминации для елки составляет 2,7 млн гривен.

Для ее украшения были использованы 800 новогодних игрушек и более 3 км разноцветных гирлянд.

Общественный социально-культурный проект Folk Ukraine занимался организацией новогоднего городка в 2019 году.

В День Святого Николая, 19 декабря, также торжественно зажгут огни на елке на Контрактовой площади. На Софийской площади киевляне и гости столицы могут посетить сказочный городок "Четыре королевства", а на Контрактовой площади - этнический традиционный украинский городок.

Как сообщали Українські Новини, сегодня вКиеве прошел праздничный и красочный парад помощников святого Николая.

В Киеве откроют шесть бесплатных катков. 

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