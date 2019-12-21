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21 грудня 2019, субота, 18:42 11
Верховна Рада і партії 2019-12-21T19:30:05+02:00
Українські Новини
Депутат від "Слуги народу" два тижні вибирав Jaguar за 63 тис. доларів в залі Ради

Депутат від "Слуги народу" два тижні вибирав Jaguar за 63 тис. доларів в залі Ради

Ярина Вацяк
листування, купівля автомобіля, Депутат, Слуга народу, Олександр Кабанов
Олександр Кабанов. Фото: TK Media
Олександр Кабанов. Фото: TK Media

Після того, як депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Галина Третьякова попалася на інтимному листуванні в залі парламенту, чергового "слугу народу" Олександра Кабанова в робочий час у сесійному залі сфотографували за вибором нового елітного автомобіля Jaguar F-Pace престиж-комплектації за 63 тисячі доларів.

Депутат кілька тижнів вів листування про купівлю авто і переглядав сторінки з пропозицією в інтернеті, його за цим заняттям зафіксував журналіст видання TK Media.

Депутат пропонував своїй дружині купити новий автомобіль Jaguar F-Pace за 63 тисячі доларів.

"Може купимо Ягуар F-pace? 63к, в наявності шоколадний з білим салоном. Вистачить на перший внесок з нульовим кредитом", — написав він.

Після цього дружина нардепа почала шукати цю модель в інтернеті. "Така?" — запитує дружина Кабанова і надсилає посилання на модель автомобіля.

"Це спортивна. А там престиж-комплектація. Пневмопідйомника немає, все інше є", — відповідає депутат.

Паралельно нардеп відправив таке ж повідомлення контакту, підписаним як "Берд Страхова".

Протягом двох пленарних тижнів народний депутат неодноразово заходив на сайти продажу автомобілів і дивився авто, яке його цікавить.

В різних колірних варіантах.

Для того, щоб придбати автомобіль в розстрочку, народному депутату потрібна була довідка про доходи. Однак апарат Верховної Ради не поспішав її видавати, через що Кабанов зірвався на свою помічницю — Ганну Троїцьку.

Після депутат поскаржився дружині на свою помічницю. Народний депутат назвав її "тупою ледачою су*ою", яка "не може взяти дублікат довідки про ЗП" і додав, що у нього "опускаються руки".

Дізнавшись про проблеми з отриманням довідки про доходи, співрозмовник Кабанова заявив, що зробив би йому неправдиву довідку про доходи, якби той не був публічною особою. У відповідь нардеп запропонував зробити таку довідку своїй дружині, назвавши її декретну відпустку роботою на ауторсі.

Через тиждень "Берд Страхова" відзвітував про позитивне рішення щодо розстрочки для народного депутата.

Як повідомляли Українські Новини, депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко вибачився за свій скандал коли він домовлявся про секс з дівчиною за 100 доларів на годину. Після чого журналісти оприлюднили інші листування Яременка з дівчатами.

Також опубліковано нецензурне листування "слуги народу" Гео Лерос з Іриною Верещук.

 

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