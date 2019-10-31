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31 октября 2019, четверг, 21:11 94
Верховная Рада и партии 2019-10-31T21:37:08+02:00
Українські Новини
Я ж комбез купила: опубликовали новые переписки Яременко с девушками

Я ж комбез купила: опубликовали новые переписки Яременко с девушками

Депутат, Переписка, Слуга народа, Богдан Яременко

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Богдан Яременко, которого заметили за переписку с проституткой, не первый раз общался с девушками во время заседаний.

Видео и скриншоты других переписок депутата Яременка опубликовало издание "#Буквы".

Вместо того, чтобы думать о законах, нардеп во время заседания Верховной Рады переписывается с женщинами и рассматривает фото девушек на сайтах знакомств.  #Буквы только за последние два дня (29 и 30 октября) зафиксировали несколько переписок нардепа с девушками во время голосования за законы.

Так, 29 октября нардеп согласовывал встречу с девушкой на ближайшие дни.

"Привет. Я не только не передумал, но еще в субботу предложил встретиться и перейти для облегчения общения в Вотсап или Вайбер. Даже телефон оставил. Встретиться можем завтра вечером или в четверг…" – пишет нардеп.

В этот же день у девушки по имени Эльвира нардеп интересуется, какой алкоголь она предпочитает.

“Под настроение. Вино, виски, шампанское”, – отвечает девушка.

Во время голосования Яременко читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

В этот же время нардеп общался с девушкой, которая в мессенджере Facebook была подписана как Анна Степаницкая. Девушка прислала нардепу фотографию и похвасталась, что купила “комбез”.

Анна: Я ж комбез купила

Яременко: Неплохо. Надо тебя больше леди делать.

Анна: Я ж и так леди)))

Яременко: Нужно и выглядеть, как леди... (начал писать нардеп, но передумал и стер сообщение).

Отметим, что девушка уже удалила профиль из соцсети. Но на сайтах знакомств и кастингов для фильмов зарегистрирована 20-летняя девушка с таким именем и фамилией.

Стоит также выделить переписку нардепа с женщиной по имени Галина, с которой у него были ранее отношения.

Галина: Парадное открытое подымайся на 9 этаж поворачивай на лево 105 кв. (Орфография и пунктуация автора сохранены, – ред.)

Галина (16 сентября): Приветик. Хорошего легкого тебя дня и три смайла поцелуя.

Яременко: Взаимно солнышко

Галина: Привет. Я снова прошу тебя о помощи. Я знаю, что возможно надоела тебе своими проблемами. Но, это мечта всей моей жизни, пожалуйста помоги ты знаешь я живу на семной квартире есть возможность иметь свою квартиру. Мне надо 10 000$ чтобы у меня была крыша над головой с дочерью, для меня это так важно, я готова ради этого на все! на любые твои условия, пожалуйста помоги мне (Орфография и пунктуация автора сохранены, – ред.)

Яременко: Галя, это значительно выше моих возможностей

Также нардеп переписывался с 18 – летней девушкой, у которой интересовался, “сколько ей нужно денег в месяц”, а другой девушке рассказывает, что женат и “новый человек в политике”.

Как сообщали Українські Новини, 30 октября Яременко заявил о сфабрикованности им переписки с проституткой. Позже Яременко удалил свой пост.

Также Яременко обвинил журналистов в непроверке фактов перед публикацией его переписки.

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