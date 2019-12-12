"Слуга народа" Третьякова в зале Рады порадовалась сексу на новом матрасе, – СМИ

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа", председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова попалась на интимной переписке в зале парламента. Фотокорреспондент зафиксировал ее переписку в мессенджере о сексе на "новом матрасе" во время сессионного заседания Рады.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

Уточняется, что интимная переписка Третьяковой происходила во время утренней сессии Рады, в ходе которой обсуждали закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО". Из сообщений в мессенджере стало понятно, что Третьякова переписывалась с мужем Сергеем Поповым, который заказал новый матрас, который должны уже сегодня доставить. Народный депутат эмоционально отреагировала на сообщение от мужа.

"Урааааааааа. Люблю тебя сильнее матраса. Секс на новом матрасе. Урааааа", - написала Третьякова.

Фото: informator.press

Отметим, что нардеп настолько обрадовалась новому матрасу, что написала об этом на своей странице в социальной сети Facebook. "Матрас, на котором сплю, ужасный. Нужно было менять. Благодарность мужу!" - написала в соцсети нардеп.

Согласно информации на странице Третьяковой в соцсети Facebook, с Поповым они поженились 21 сентября 2019 года.

Фото: facebook.com

Напомним, что народные депутаты уже неоднократно оказывались в центре секс-скандалов - 5 самых ярких из них.

Также СМИ сообщали, что нардеп Тищенко заявился в ложу прессы в Раде, чтобы поработать фотокорром.