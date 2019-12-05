Драка в Раде: опубликована матерная переписка "слуги народа" Гео Лероса с Ириной Верещук

Стали известны подробности переписки в чате "слуг народа" Sluga Speakers, после которой депутат Максим Бужанский подрался с однопартийцем Гео Леросом. Переписку опубликовал пранкер "Джокер" в Telegram.

Переписка касалась похода Верещук на телеканал NewsOne вопреки распоряжению фракции, по поводу чего Лерос сильно возмутился.

Ранее часть этой переписки сфотографировало издание "Буквы". Там обсуждались законопроекты, рассматриваемые сегодня. В этом контексте шла и письменная перепалка Ирины Верещук и Гео Лероса.

"Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Гео, а посмеемся завтра вместе, ок?" – написала Верещук.

"Нех*й делать", - ответил Лерос.

"Надеюсь, вы найдете время извиниться за маты, а остальное – все обсудим спокойно и взвешенно, если вы на такое способны. С уважением", – написала ему Верещук.

В ответ Лерос дал понять, что извиняться не намерен.



"У меня плотный график, лет через 8 давай", – написал он, обращаясь к женщине на "ты".

При этом Леросу 30 лет, а Верещук - на десять лет его старше.

15 ноября Верещук решила сложить полномочия представителя Кабинета Министров в парламенте.



Кроме того, в связи с частыми нарушениями депутатами этики поведения, "Слуга народа" намеренны разработать собственный этический кодекс.